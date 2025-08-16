Zelensky e Trump vão reunir-se na segunda-feira em Washington

O líder ucraniano afirmou que já conversou com Trump por telefone após a cimeira do Alasca, descrevendo a chamada como "uma longa e substancial conversa". Zelensky explicou nas redes sociais que, primeiro, tiveram uma "conversa privada de uma hora", à qual mais tarde se juntaram outros líderes europeus.

Será a primeira visita à Casa Branca do líder ucraniano desde o encontro falhado no final de fevereiro, quando Trump e Zelensky mantiveram uma discussão tensa na Sala Oval, e, desta vez, chega com a sombra do fim do isolamento diplomático de Putin.

O Presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky , anunciou este sábado que aceitou um convite do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump , para um encontro na segunda-feira em Washington D.C. sobre todos os "detalhes" relativos ao conflito, após a cimeira entre Trump e Putin realizada esta sexta-feira no Alasca — que terminou sem acordo de cessar-fogo .

Após ter-se reunido com o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, Donald Trump afirmou que o fim do conflito na Ucrânia depende agora do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Agora, depende realmente do Presidente Zelensky para que isso seja feito. E também diria que os países europeus precisam de se envolver um pouco, mas isso depende do Presidente Zelensky", declarou, sem concretizar, o líder da Casa Branca em entrevista ao canal norte-americano Fox News, depois de partir do Alasca.

Os líderes dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se na sexta-feira na Base Aérea de Elmendorf-Richardson, nos arredores de Anchorage, que, apesar dos elogios aos progressos por ambas as partes, não produziu nenhum anúncio em relação a uma solução para o conflito na Ucrânia, que era o foco do encontro.

No final de uma cimeira de quase três horas, Putin e Trump realizaram uma conferência de imprensa conjunta, mas não aceitaram perguntas sobre as discussões, para as quais Zelensky não foi convidado.