Zelensky vai a Washington falar com Trump na segunda-feira. Cimeira a três com Putin pode ser passo seguinte

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou este sábado que aceitou um convite do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, para um encontro na segunda-feira em Washington D.C. sobre todos os "detalhes" relativos ao conflito, após a cimeira entre Trump e Putin realizada esta sexta-feira no Alasca — que terminou sem acordo de cessar-fogo.

Será a primeira visita à Casa Branca do líder ucraniano desde o encontro falhado no final de fevereiro, quando Trump e Zelensky mantiveram uma discussão tensa na Sala Oval, e, desta vez, chega com a sombra do fim do isolamento diplomático de Putin.

O líder ucraniano afirmou que já conversou com Trump por telefone após a cimeira do Alasca, descrevendo a chamada como "uma longa e substancial conversa". Zelensky explicou nas redes sociais que, primeiro, tiveram uma "conversa privada de uma hora", à qual mais tarde se juntaram outros líderes europeus.

O encontro com Trump em Washington D.C., que Donald Trump diz que vai ser na Sala Oval, serve para "discutir todos os detalhes sobre terminar a matança e a guerra", segundo Zelensky — que agradeceu o convite.



De acordo com o que Trump escreveu na rede social Truth Social, se o encontro "correr bem", pode seguir-se um encontro a três, entre Zelensky, Trump e Putin. "A melhor forma de terminar a guerra horrífica entre a Rússia e a Ucrânia é ir diretamente para um Acordo de Paz, que terminaria a guerra, e não um mero Acordo de Cessar-fogo", disse o Presidente dos EUA.