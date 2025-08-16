Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 16 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Zelensky vai a Washington falar com Trump na segunda-feira. Cimeira a três com Putin pode ser passo seguinte

16 ago, 2025 - 09:13 • Lusa, João Pedro Quesado

O líder ucraniano apoia proposta de cimeira com Trump e Putin. Zelensky teve "uma longa e substancial conversa" com Trump por telefone após a cimeira do Alasca, com os líderes europeus a juntaram-se depois à chamada. Trump quer acordo de paz em vez de um "mero cessar-fogo".

A+ / A-

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou este sábado que aceitou um convite do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, para um encontro na segunda-feira em Washington D.C. sobre todos os "detalhes" relativos ao conflito, após a cimeira entre Trump e Putin realizada esta sexta-feira no Alasca — que terminou sem acordo de cessar-fogo.

Será a primeira visita à Casa Branca do líder ucraniano desde o encontro falhado no final de fevereiro, quando Trump e Zelensky mantiveram uma discussão tensa na Sala Oval, e, desta vez, chega com a sombra do fim do isolamento diplomático de Putin.

O líder ucraniano afirmou que já conversou com Trump por telefone após a cimeira do Alasca, descrevendo a chamada como "uma longa e substancial conversa". Zelensky explicou nas redes sociais que, primeiro, tiveram uma "conversa privada de uma hora", à qual mais tarde se juntaram outros líderes europeus.

O encontro com Trump em Washington D.C., que Donald Trump diz que vai ser na Sala Oval, serve para "discutir todos os detalhes sobre terminar a matança e a guerra", segundo Zelensky — que agradeceu o convite.

De acordo com o que Trump escreveu na rede social Truth Social, se o encontro "correr bem", pode seguir-se um encontro a três, entre Zelensky, Trump e Putin. "A melhor forma de terminar a guerra horrífica entre a Rússia e a Ucrânia é ir diretamente para um Acordo de Paz, que terminaria a guerra, e não um mero Acordo de Cessar-fogo", disse o Presidente dos EUA.

"Vizinhos" Putin e Trump garantem que cimeira foi "construtiva" e que "é preciso virar a página"

"Vizinhos" Putin e Trump garantem que cimeira foi "construtiva" e que "é preciso virar a página"

Lado a lado numa conferência histórica, os Preside(...)

O Presidente da Ucrânia confirmou ainda que apoia "a proposta do Presidente Trump para um encontro trilateral entre a Ucrânia, os EUA e a Rússia", sublinhando que "assuntos-chave podem ser discutidos ao nível dos líderes, e um formato trilateral é apropriado para isto".

importante que os europeus estejam envolvidos em todas as fases para assegurar garantias de segurança fiáveis junto com a América. Também discutimos os sinais positivos do lado americano sobre a participação na garantia de segurança da Ucrânia", revelou Zelensky, apontando que o país continua "a coordenar as posições com todos os parceiros".

Após ter-se reunido com o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, Donald Trump afirmou que o fim do conflito na Ucrânia depende agora do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Agora, depende realmente do Presidente Zelensky para que isso seja feito. E também diria que os países europeus precisam de se envolver um pouco, mas isso depende do Presidente Zelensky", declarou, sem concretizar, o líder da Casa Branca em entrevista ao canal norte-americano Fox News, depois de partir do Alasca.

Os líderes dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se na sexta-feira na Base Aérea de Elmendorf-Richardson, nos arredores de Anchorage, que, apesar dos elogios aos progressos por ambas as partes, não produziu nenhum anúncio em relação a uma solução para o conflito na Ucrânia, que era o foco do encontro.

No final de uma cimeira de quase três horas, Putin e Trump realizaram uma conferência de imprensa conjunta, mas não aceitaram perguntas sobre as discussões, para as quais Zelensky não foi convidado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 16 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?