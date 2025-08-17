Menu
Guerra na Ucrânia

“É impossível negociar sob a pressão das armas”. Zelensky defende cessar-fogo antes de acordo com a Rússia

17 ago, 2025 - 16:48 • Redação com Reuters

O Presidente ucraniano defendeu este domingo, em Bruxelas, que as atuais linhas da frente devem servir de base para eventuais negociações com a Rússia, mas sublinha que só um cessar-fogo permitirá avançar para um acordo final.

A+ / A-

O Presidente ucraniano defendeu este domingo, em Bruxelas, que a base negocial com a Rússia deve partir da atual linha de demarcação entre forças russas e ucranianas.

“Precisamos de negociações reais, o que significa começar onde está a linha da frente agora”, afirmou Volodymyr Zelensky, acrescentando que esta posição é apoiada pelos líderes europeus.

Zelensky leva escolta europeia para encontro com Trump em Washington

Mundo

Zelensky leva escolta europeia para encontro com Trump em Washington

Presidente da Ucrânia vai à capital dos Estados Un(...)

À margem de um encontro com Ursula von der Leyen, em Bruxelas, o chefe de Estado sublinhou que é impossível avançar para um acordo “sob a pressão das armas” e que, por isso, é necessário “um cessar-fogo e trabalhar rapidamente num acordo final”.

Zelensky participou este domingo numa videoconferência com os líderes europeus da Coligação de Vontades — entre os quais o primeiro-ministro português, Luís Montenegro — antes de viajar para Washington, onde se vai reunir com Donald Trump, na segunda-feira. O encontro com o Presidente norte-americano acontece depois da cimeira entre Trump e Vladimir Putin, realizada na sexta-feira, no Alasca.

“É importante que Washington esteja connosco”, disse Zelensky, que será acompanhado por vários aliados europeus nas conversações com Trump. O Presidente ucraniano admitiu que Kiev ainda não conhece todas as exigências feitas por Putin no encontro com o líder norte-americano, frisando que a análise dessas propostas levará tempo e não pode ser feita “sob a pressão das armas”.

