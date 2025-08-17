Hamas rejeita plano israelita para deslocar palestinianos para o sul de Gaza

17 ago, 2025 - 14:00 • Reuters
O grupo militante palestiniano Hamas afirmou este domingo que o plano de Israel de deslocar habitantes da Cidade de Gaza constitui uma "nova onda de genocídio e deslocação" para centenas de milhares de palestinianos.
O Hamas disse que o plano de implantação de tendas e outros equipamentos de abrigo por Israel no sul de Gaza é uma "deceção flagrante".
O exército israelita disse que está a preparar-se para fornecer tendas e outros equipamentos a partir de domingo, antes do plano de deslocar moradores de zonas de combate para sul do enclave, "para garantir a sua segurança".
Faixa de Gaza
Os protestos levaram há detenção de 25 pessoas por(...)
O Hamas declarou que a montagem de tendas sob o pretexto de propósitos humanitários é uma fraude flagrante com a intenção de "encobrir um crime brutal que as forças de ocupação se preparam para executar".
Israel afirmou no início de agosto que pretendia lançar uma nova ofensiva para controlar o norte da Cidade de Gaza, o maior centro urbano da Faixa de Gaza. O plano gerou alarme internacional sobre o futuro da região, que abriga cerca de 2,2 milhões de pessoas.