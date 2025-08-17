Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Hamas rejeita plano israelita para deslocar palestinianos para o sul de Gaza

17 ago, 2025 - 14:00 • Reuters

O Hamas declarou que a montagem de tendas sob o pretexto de propósitos humanitários é uma fraude flagrante com a intenção de "encobrir um crime brutal".

A+ / A-

O grupo militante palestiniano Hamas afirmou este domingo que o plano de Israel de deslocar habitantes da Cidade de Gaza constitui uma "nova onda de genocídio e deslocação" para centenas de milhares de palestinianos.

O Hamas disse que o plano de implantação de tendas e outros equipamentos de abrigo por Israel no sul de Gaza é uma "deceção flagrante".

O exército israelita disse que está a preparar-se para fornecer tendas e outros equipamentos a partir de domingo, antes do plano de deslocar moradores de zonas de combate para sul do enclave, "para garantir a sua segurança".

Manifestações contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel

Faixa de Gaza

Manifestações contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel

Os protestos levaram há detenção de 25 pessoas por(...)

O Hamas declarou que a montagem de tendas sob o pretexto de propósitos humanitários é uma fraude flagrante com a intenção de "encobrir um crime brutal que as forças de ocupação se preparam para executar".

Israel afirmou no início de agosto que pretendia lançar uma nova ofensiva para controlar o norte da Cidade de Gaza, o maior centro urbano da Faixa de Gaza. O plano gerou alarme internacional sobre o futuro da região, que abriga cerca de 2,2 milhões de pessoas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?