Médio Oriente

Israel ataca infraestrutura de energia usada por Houthis no Iémen

17 ago, 2025 - 08:45 • Reuters

Israel tem bombardeado o Iémen em resposta aos ataques houthis contra Israel. O grupo iemenita tem disparado mísseis contra Israel, a maioria dos quais interceptados, no que descrevem como apoio aos palestinianos durante a guerra em Gaza.

A+ / A-

O exército de Israel anunciou este domingo o ataque a uma infraestrutura de energia que utilizada pelos houthis, grupo alinhado com o Irão, ao sul da capital do Iémen, Sanaa. A comunicação social israelita afirma que a central de Haziz foi atingida.

O exército realça que os ataques são uma resposta aos repetidos ataques dos Houthis contra Israel, incluindo o lançamento de mísseis e drones em direção ao território.

O canal Al Masirah, administrado pelos houthis, afirmou que a central foi atingida por uma "agressão", deixando alguns dos geradores fora de serviço. A emissora não especificou a origem do ataque. Segundo o vice-primeiro-ministro do país, o consequente incêndio foi contido.

Pelo menos duas explosões foram ouvidas anteriormente em Sanaa, segundo moradores.

Israel tem bombardeado o Iémen em resposta aos ataques houthis contra Israel. O grupo iemenita tem disparado mísseis contra Israel, a maioria dos quais interceptados, no que descrevem como apoio aos palestinianos durante a guerra em Gaza.

Os Estados Unidos da América e o Reino Unido também lançaram ataques contra os houthis no Iémen.

Em maio, os EUA anunciaram um acordo surpresa com os Houthis, no qual concordaram em interromper uma campanha de bombardeamento em troca do fim dos ataques do grupo a navios no Mar Vermelho, embora os houthis tenham dito que o acordo não inclui poupar Israel.

Saiba Mais
