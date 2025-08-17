Manifestações contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel

A polícia israelita efetuou, este domingo, 25 detenções por perturbações da ordem pública, durante a greve nacional e protestos exigindo um cessar-fogo e um acordo para a libertação dos reféns retidos em Gaza. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os protestos foram intensificados, este domingo, com uma greve que congestionou o trânsito e fechou empresas, segundo a agência Associated Press (AP) e que levou já à detenção de 25 pessoas. A polícia israelita informou que a maioria dos protestos não causou perturbações, mas reconheceu se verificaram algumas exceções e garantiu que agirá “com firmeza contra qualquer pessoa que viole a lei ou ponha em risco a ordem pública”. As detenções ocorrem no momento em que algumas empresas, teatros e restaurantes fecham em solidariedade e os líderes de Israelitas planeiam uma nova ofensiva na cidade de Gaza.

Manifestantes contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel. Foto: Atef Safadi/EPA Manifestantes contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel. Foto: Atef Safadi/EPA Manifestantes contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel. . Foto: Abir Sultan/EPA Manifestantes contra a guerra na Faixa de Gaza bloqueiam autoestradas em Israel. . Foto: Abir Sultan/EPA

O Fórum de Famílias e Desaparecidos, principal associação de familiares de reféns, assim como a oposição, um setor do empresariado e sindicatos, convocaram para este domingo uma greve de solidariedade com os reféns em Gaza. As autoridades israelitas informaram que "milhares de polícias e soldados da Força de Segurança da Fronteira foram mobilizados em todo o país e que não seriam toleradas perturbações da ordem pública".