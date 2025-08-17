Quinta noite de protestos na Sérvia. Manifestantes atacam delegação do partido de governo

17 ago, 2025 - 09:41 • João Pedro Quesado
Manifestantes atacaram, na noite de sábado, uma delegação do partido que lidera o governo da Sérvia, o Partido Progressista Sérvio, na quinta noite consecutiva de protestos, que levou a confrontos entre a polícia e os manifestantes.
De acordo com a BBC, a polícia utilizou granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo na cidade de Valjevo, na zona oeste da Sérvia — bombardeada repetidamente durante a intervenção da NATO na Jugoslávia, em 1999 —, para afastar um pequeno grupo de pessoas de máscara, que atacou uma delegação vazia do Partido Progressista Sérvio na cidade.
Há ainda alegações de violência policial na capital, Belgrado, e em Novi Sad, negadas pelo Ministério do Interior da Sérvia. A Rússia prometeu apoiar o Presidente sérvio Aleksandar Vučić, líder do Partido Progressista Sérvio.
Na sexta-feira, foram detidas 38 pessoas e seis polícias ficaram feridos nas manifestações, segundo o Governo. Os protestos, até agora pacíficos, liderados por estudantes universitários contra o Presidente Aleksandar Vučić, a quem acusam de ser autoritário e corrupto, tornaram-se violentos nos últimos dias — na quarta-feira, 27 polícias e pelo menos 80 civis ficaram feridos em confrontos que, segundo estudantes e a oposição, foram provocados por "bandidos" pró-governo.
A onda de protestos em massa, na sua maioria pacíficos, começou após o desabamento de uma paragem de autocarros na recém-renovada estação ferroviária de Novi Sad, a 1 de novembro, matando 16 pessoas.
A exigência inicial de responsabilização e transparência em relação à adjudicação e execução do projeto, levada a cabo por empresas chinesas, transformou-se numa denúncia do autoritarismo governamental, numa exigência de melhorias no Estado de Direito e na realização de eleições antecipadas.