Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Europa

Quinta noite de protestos na Sérvia. Manifestantes atacam delegação do partido de governo

17 ago, 2025 - 09:41 • João Pedro Quesado

A onda de protestos em massa, na sua maioria pacíficos, começou após o desabamento de uma paragem de autocarros na recém-renovada estação ferroviária de Novi Sad, a 1 de novembro, matando 16 pessoas.

A+ / A-

Manifestantes atacaram, na noite de sábado, uma delegação do partido que lidera o governo da Sérvia, o Partido Progressista Sérvio, na quinta noite consecutiva de protestos, que levou a confrontos entre a polícia e os manifestantes.

De acordo com a BBC, a polícia utilizou granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo na cidade de Valjevo, na zona oeste da Sérvia — bombardeada repetidamente durante a intervenção da NATO na Jugoslávia, em 1999 —, para afastar um pequeno grupo de pessoas de máscara, que atacou uma delegação vazia do Partido Progressista Sérvio na cidade.

Há ainda alegações de violência policial na capital, Belgrado, e em Novi Sad, negadas pelo Ministério do Interior da Sérvia. A Rússia prometeu apoiar o Presidente sérvio Aleksandar Vučić, líder do Partido Progressista Sérvio.

Manifestação em sede do Partido Progressista da Sérvia, em Valjevo. Foto: Zorana Jevtic/Reuters
Manifestação em sede do Partido Progressista da Sérvia, em Valjevo. Foto: Zorana Jevtic/Reuters
Graffiti na sede do Partido Radical da Sérvia, parceiro de coligação do Partido Progressista da Sérvia. Foto: Djordje Kojadinovic/Reuters
Graffiti na sede do Partido Radical da Sérvia, parceiro de coligação do Partido Progressista da Sérvia. Foto: Djordje Kojadinovic/Reuters

Na sexta-feira, foram detidas 38 pessoas e seis polícias ficaram feridos nas manifestações, segundo o Governo. Os protestos, até agora pacíficos, liderados por estudantes universitários contra o Presidente Aleksandar Vučić, a quem acusam de ser autoritário e corrupto, tornaram-se violentos nos últimos dias — na quarta-feira, 27 polícias e pelo menos 80 civis ficaram feridos em confrontos que, segundo estudantes e a oposição, foram provocados por "bandidos" pró-governo.

A onda de protestos em massa, na sua maioria pacíficos, começou após o desabamento de uma paragem de autocarros na recém-renovada estação ferroviária de Novi Sad, a 1 de novembro, matando 16 pessoas.

A exigência inicial de responsabilização e transparência em relação à adjudicação e execução do projeto, levada a cabo por empresas chinesas, transformou-se numa denúncia do autoritarismo governamental, numa exigência de melhorias no Estado de Direito e na realização de eleições antecipadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?