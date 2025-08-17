Zelensky leva escolta europeia para encontro com Trump em Washington

Também Mark Rutte , secretário-geral da NATO, vai marcar presença na Casa Branca, segundo uma nota publicada no site da Aliança Atlântica .

Pelo menos Ursula von der Leyen (Comissão Europeia), Friedrich Merz (Alemanha), Emmanuel Macron (França), Keir Starmer (Reino Unido), Giorgia Meloni (Itália) e Alexander Stubb (Finlândia) vão a Washington D.C. esta segunda-feira, de acordo com o que os vários gabinetes anunciaram na manhã deste domingo. Entre os membros da Coligação de Vontades, ficam a faltar apenas Donald Tusk (Polónia) e António Costa (Conselho Europeu).

Volodymyr Zelensky não vai novamente sozinho à Casa Branca de Donald Trump . Vários líderes europeus dos países da Coligação de Vontades vão juntar-se ao Presidente da Ucrânia na viagem à capital dos Estados Unidos da América (EUA), onde Zelensky vai reunir-se com Trump pela primeira vez desde o encontro tenso de fevereiro , e depois da cimeira entre Trump e Vladimir Putin.

"Na reunião que vai ter lugar na Casa Branca amanhã, o primeiro-ministro, com outros parceiros europeus, está pronto para apoiar esta próxima fase de negociações e vai reafirmar que o seu apoio à Ucrânia vai continuar por quanto tempo for preciso", afirmou Downing Street em nome de Keir Starmer, no comunicado mais extenso a anunciar a presença na reunião.

Já o gabinete de Emmanuel Macron declarou que os líderes vão continuar o "trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos com o objetivo de chegar a uma paz justa e duradoura que preserva os interesses vitais da Ucrânia, e a segurança da Europa".

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou no sábado um convite do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, para um encontro na segunda-feira em Washington D.C. sobre todos os "detalhes" relativos ao conflito, após a cimeira entre Trump e Putin realizada esta sexta-feira no Alasca — que terminou sem acordo de cessar-fogo.

Será a primeira visita à Casa Branca do líder ucraniano desde o encontro falhado no final de fevereiro, quando Trump e Zelensky mantiveram uma discussão tensa na Sala Oval, e, desta vez, chega com a sombra do fim do isolamento diplomático de Putin.

Aliados europeus reúnem em Bruxelas este domingo

Os líderes europeus da Coligação de Vontades, depois de falar ao telefone com Trump e Zelensky, reafirmaram o apoio à Ucrânia, e sublinharam que a Ucrânia deve ter garantias de segurança "firmes" para defender sua integridade territorial.



Antes de atravessar o Atlântico, a Coligação das Vontades reúne-se em Bruxelas este domingo, em preparação do encontro na Casa Branca. A reunião é liderada por Macron, Merz e Starmer, com Ursula von der Leyen a receber Zelensky em Bruxelas para participar em conjunto no encontro.

Luís Montenegro vai, segundo a SIC Notícias, participar na reunião também por videoconferência.