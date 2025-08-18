Menu
  • Noticiário das 23h
  • 18 ago, 2025
Guerra na Ucrânia

Costa vai reunir Conselho Europeu para balanço sobre Ucrânia

18 ago, 2025 - 16:08 • Reuters

O encontro, por videoconferência, está marcado para terça-feira. Europa continuará a defender a paz, escreveu nas redes sociais.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou esta segunda-feira que irá convocar para terça-feira à tarde uma videoconferência com os membros do Conselho Europeu, a fim de fazer o balanço das reuniões dos últimos dias sobre a guerra na Ucrânia.


"Juntamente com os Estados Unidos, a União Europeia continuará a trabalhar por uma paz duradoura que salvaguarde os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa", escreveu Costa na rede social X.

A reunião está marcada para as 13h00 (hora da Europa Central, menos uma em Lisboa), acrescentou.

