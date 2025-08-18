Menu
Guerra na Ucrânia

Europa tem de combater "o vírus da negociação" de Putin junto de Trump

18 ago, 2025 - 14:40 • Rita Vila Real

No encontro desta segunda-feira na Casa Branca, vários líderes europeus juntam-se a Zelensky. Manuel Poêjo Torres diz que a Ucrânia "tem de jogar um tango muito perigoso com Donald Trump" para garantir "uma paz justa".

"Combater o vírus da negociação de Vladimir Putin" é a missão de Zelensky e dos líderes europeus que se encontram esta segunda-feira com Donald Trump na Casa Branca, como refere o analista Manuel Poêjo Torres em declarações à Renascença.

"Depois de Donald Trump ter sido contaminado pelo vírus da negociação com Vladimir Putin, quem tem que passar agora mensagens-chave de interesse da agenda europeia são precisamente estes líderes", diz Poêjo Torres.

O analista indica que não se pode "oferecer a paz à Ucrânia" quando é o agressor que mostra interesse em "suspender as hostilidades para poder renovar-se militarmente no terreno". O investigador sublinha que se vive "um momento perigoso" em que a Ucrânia "tem de jogar um tango muito perigoso com Donald Trump" para garantir "uma paz justa" que garanta "condições de segurança".

Horas antes da reunião, Trump diz que Crimeia e adesão à NATO são para esquecer

EUA

Horas antes da reunião, Trump diz que Crimeia e adesão à NATO são para esquecer

A presença de aliados europeus, importantes para a(...)

O investigador refere que o encontro desta segunda-feira é um momento "absolutamente inédito e histórico" para a política internacional. "Não temos guias históricas que nos informem sobre o que pode acontecer quando os maiores líderes da Europa se reúnem em torno de um pequeno Estado agredido junto da Casa Branca".

Poêjo Torres relembra " a armadilha política" que foi o encontro entre Trump e Zelensky, onde "a humilhação se tornou "um momento capital da história política do século XXI", e que comprova às forças europeias que "do outro lado do Atlântico pode já não se encontrar o parceiro tradicional clássico que impôs e que solidificou as relações atlânticas do século XX". A liderança de Trump obriga a Europa a ter uma voz "com mais vigor, com mais rigor e com a capacidade de se opor diretamente aos Estados Unidos da América".

"Hoje não se fala da Ucrânia sem se falar da Europa e não se trata a Europa sem se tratar da Ucrânia", refere Poêjo Torres, que refere que esta união pode "criar no Presidente americano um sentimento de cerco político". Em contrapartida, o analista acredita que Donald Trump é o centro de gravidade político do mundo ocidental e que em si reúne todos os líderes do mundo. Não apenas do mundo liberal, mas também do mundo iliberal".


Zelensky leva escolta europeia para encontro com Trump em Washington

Mundo

Zelensky leva escolta europeia para encontro com Trump em Washington

Presidente da Ucrânia vai à capital dos Estados Un(...)

A "comitiva europeia" que é recebida esta segunda-feira na Casa Branca "não é uma comitiva qualquer": "Sir Keith Starmer, Emmanuel Macron, Frederick Merz, Meloni, Alexander Stubb, da Finlândia, Ursula von der Leyen e, claro, o secretário-geral da NATO, que vai representar todos os outros Estados que não estão presentes".

Poêjo Torres diz que "cada um deles tem uma missão e todos juntos têm um objetivo claro de defender os seus interesses que passam por não entregar numa bandeja dourada a Ucrânia os territórios anexados à Rússia".

O historiador alerta, porém, que neste momento, "o cessar fogo não funciona para nenhuma das partes", mas que "ainda assim, é capaz de ter mais resultados a médio e longo prazo do que uma paz podre" que potencie "o contínuo desenvolvimento militar da Ucrânia e a renovação de forças por parte da Rússia". Neste momento, como afirma Poêjo Torres, "a paz, quando os pratos da balança estão em equilíbrio, é uma paz que não vai ter grandes resultados".

Desta reunião, tem de sair "obrigatoriamente, um realinhamento estratégico e um acordo entre os Estados atlânticos de um mecanismo de proteção, um mecanismo real de proteção, aos interesses da Ucrânia".

"Vizinhos" Putin e Trump garantem que cimeira foi "construtiva" e que "é preciso virar a página"

"Vizinhos" Putin e Trump garantem que cimeira foi "construtiva" e que "é preciso virar a página"

Lado a lado numa conferência histórica, os Preside(...)

