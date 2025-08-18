Europa tem de combater "o vírus da negociação" de Putin junto de Trump

"Combater o vírus da negociação de Vladimir Putin" é a missão de Zelensky e dos líderes europeus que se encontram esta segunda-feira com Donald Trump na Casa Branca, como refere o analista Manuel Poêjo Torres em declarações à Renascença. "Depois de Donald Trump ter sido contaminado pelo vírus da negociação com Vladimir Putin, quem tem que passar agora mensagens-chave de interesse da agenda europeia são precisamente estes líderes", diz Poêjo Torres. O analista indica que não se pode "oferecer a paz à Ucrânia" quando é o agressor que mostra interesse em "suspender as hostilidades para poder renovar-se militarmente no terreno". O investigador sublinha que se vive "um momento perigoso" em que a Ucrânia "tem de jogar um tango muito perigoso com Donald Trump" para garantir "uma paz justa" que garanta "condições de segurança".

O investigador refere que o encontro desta segunda-feira é um momento "absolutamente inédito e histórico" para a política internacional. "Não temos guias históricas que nos informem sobre o que pode acontecer quando os maiores líderes da Europa se reúnem em torno de um pequeno Estado agredido junto da Casa Branca". Poêjo Torres relembra " a armadilha política" que foi o encontro entre Trump e Zelensky, onde "a humilhação se tornou "um momento capital da história política do século XXI", e que comprova às forças europeias que "do outro lado do Atlântico pode já não se encontrar o parceiro tradicional clássico que impôs e que solidificou as relações atlânticas do século XX". A liderança de Trump obriga a Europa a ter uma voz "com mais vigor, com mais rigor e com a capacidade de se opor diretamente aos Estados Unidos da América". "Hoje não se fala da Ucrânia sem se falar da Europa e não se trata a Europa sem se tratar da Ucrânia", refere Poêjo Torres, que refere que esta união pode "criar no Presidente americano um sentimento de cerco político". Em contrapartida, o analista acredita que Donald Trump é o centro de gravidade político do mundo ocidental e que em si reúne todos os líderes do mundo. Não apenas do mundo liberal, mas também do mundo iliberal".

