Hamas terá aprovado última proposta de cessar-fogo em Gaza

(Em atualização)

O Hamas comunicou esta segunda-feira aos mediadores internacionais que aceita a mais recente proposta de cessar-fogo para a Faixa de Gaza, disse um responsável do grupo, citado pela agência Reuters.

O dirigente, que falou sob anonimato, não forneceu mais detalhes sobre os termos do acordo em discussão.

A aprovação do Hamas surge num momento em que a Cidade de Gaza enfrenta a ameaça de uma ofensiva terrestre israelita, depois de meses de intensos combates que já provocaram dezenas de milhares de mortos palestinianos, segundo dados das autoridades locais.

Mediadores do Egipto e do Qatar têm intensificado nas últimas semanas os contactos para tentar alcançar uma trégua, depois de várias rondas de negociações terem fracassado. Washington tem apoiado os esforços diplomáticos, procurando garantir simultaneamente a libertação de reféns israelitas detidos em Gaza desde os ataques de 7 de Outubro de 2023.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tem reiterado que qualquer cessar-fogo definitivo depende da libertação de todos os reféns e da rendição das armas por parte do Hamas — condições que o grupo islamista continua a rejeitar.