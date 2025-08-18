Horas antes da reunião, Trump diz que Crimeia e adesão à NATO são para esquecer

“O presidente Zelenskyy da Ucrânia pode acabar com a guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar a lutar”, disse Trump na sua plataforma Truth Social, usando uma transliteração alternativa do nome do líder ucraniano. “Lembrem-se como isto começou. Não vai haver devolução da Crimeia entregue por Obama, há 12 anos, sem um único tiro disparado, e não vai haver entrada da Ucrânia na NATO.”

Depois de estender o tapete vermelho para o presidente russo Vladimir Putin no Alasca na sexta-feira , Trump disse que um acordo deve ser fechado para pôr fim à guerra de 42 meses que matou dezenas de milhares e deslocou milhões.

Trump vai reunir-se primeiro com Zelensky, na Sala Oval, e depois com todos os líderes europeus juntos na Sala Leste da Casa Branca.

Os líderes da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e NATO esperam apoiar Zelensky num momento diplomático crucial da guerra e evitar que se repita o encontro acalorado entre Trump e o líder ucraniano na Sala Oval em fevereiro.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e vários líderes europeus vão reunir-se com Donald Trump em Washington esta segunda-feira para traçar um acordo de paz, temendo-se, no entanto, que o Presidente dos EUA possa tentar pressionar Kiev a aceitar um acordo favorável a Moscovo. Horas antes do encontro, Trump coloca pressão sobre o ucraniano. Na sua rede social, diz a Crimeia e adesão à NATO são para esquecer e que Zelensky pode acabar com a guerra, se quiser.



No entanto, Zelensky já rejeitou praticamente todas as propostas apresentadas por Putin na reunião, incluindo a renúncia da Ucrânia ao resto da região oriental de Donetsk, da qual atualmente controla um quarto.

“Precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar onde está agora a linha da frente”, afirmou o líder ucraniano em Bruxelas no domingo, acrescentando que a Constituição do seu país o impede de ceder território.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mais preocupante para o Presidente ucraniano é o facto de Trump, que anteriormente favorecia a proposta de Kiev de um cessar-fogo imediato para conduzir negociações de paz mais profundas, ter mudado de rumo após a cimeira e indicado apoio à abordagem preferida pela Rússia de negociar um acordo abrangente enquanto os combates continuam.

“Estou grato ao Presidente dos Estados Unidos pelo convite. Todos nós queremos igualmente pôr fim a esta guerra de forma rápida e fiável”, afirmou Zelensky na aplicação de mensagens Telegram após chegar a Washington no domingo à noite. “A Rússia deve pôr fim a esta guerra — a guerra que começou. E espero que a nossa força comum com a América e com os nossos amigos europeus obrigue a Rússia a uma paz real.”

Proposta de paz da Rússia

O esboço das propostas de Putin, divulgado anteriormente pela Reuters, parece impossível de ser aceite por Zelensky. As forças ucranianas estão profundamente entrincheiradas na região de Donetsk, cujas cidades e colinas servem como uma zona defensiva crucial para impedir os ataques russos.

Como parte de qualquer acordo de paz, Kiev quer garantias de segurança suficientes para dissuadir a Rússia, que tomou a península ucraniana da Crimeia em 2014 e lançou uma invasão total em 2022, de atacar novamente.

Temendo serem excluídos das negociações após uma cimeira para a qual não foram convidados, os líderes europeus realizaram uma teleconferência com Zelensky no domingo para alinhar uma estratégia comum para a reunião com Trump.

A presença de aliados europeus importantes para apoiar Zelensky pode aliviar as memórias dolorosas da última visita de Zelensky à Sala Oval.

“É importante que os europeus estejam lá: (Trump) respeita-os, comporta-se de forma diferente na presença deles”, disse Oleksandr Merezhko, um legislador ucraniano do partido do presidente Zelensky, à Reuters.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em declarações à CBS, rejeitou a ideia de que os líderes europeus estivessem a caminho de Washington para proteger Zelensky.

“Eles não estão a vir aqui amanhã para impedir que Zelensky seja intimidado. Estão a vir aqui amanhã porque temos trabalhado com os europeus”, disse. “Nós convidámo-los a vir.”, acrescentou.

As relações entre Kiev e Washington, outrora extremamente próximas, têm sido instáveis desde que Trump assumiu o cargo em janeiro.

No entanto, a necessidade premente da Ucrânia de armas e partilha de informações dos EUA, algumas das quais sem alternativa viável, obrigou Zelensky e os seus aliados no continente a apaziguar Trump, mesmo quando as suas declarações parecem contraditórias aos seus objetivos.

No campo de batalha, a Rússia tem avançado lentamente, pressionando com as suas vantagens em homens e poder de fogo. Putin afirma que está pronto para continuar a lutar até que os seus objetivos militares sejam alcançados.

A Ucrânia espera que a natureza tecnológica em mudança da guerra e a sua capacidade de infligir baixas massivas a Moscovo lhe permitam resistir, apoiada pela ajuda financeira e militar europeia, mesmo que as relações com Washington entrem em colapso.