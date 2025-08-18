Menu
  • Noticiário das 17h
  • 18 ago, 2025
Médio Oriente

Israel revoga vistos de alguns diplomatas australianos

18 ago, 2025 - 15:53 • Reuters

Austrália entre os países que vão reconhecer o Estado da Palestina. Canberra impôs sanções a dois ministros israelitas. Israel promete “examinar cuidadosamente” pedidos de visto australianos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou esta segunda-feira que revogou os vistos de diplomatas australianos junto da Autoridade Palestiniana, na sequência da decisão de Camberra de reconhecer o Estado da Palestina e de cancelar o visto de um deputado da coligação governamental de Benjamin Netanyahu.

O governo australiano declarou ter anulado o visto de um parlamentar da coligação de Netanyahu que se opõe à criação de um Estado palestiniano e defende a anexação da Cisjordânia ocupada por Israel.

O chefe da diplomacia israelita, Gideon Saar, afirmou que o embaixador da Austrália em Israel já foi informado da decisão de revogar os vistos dos representantes australianos junto da Autoridade Palestiniana.

Tal como outros países, a Austrália mantém uma embaixada em Telavive e um gabinete de representação junto da Autoridade Palestiniana na cidade cisjordaniana de Ramallah.

Austrália anuncia que vai reconhecer Estado da Palestina em setembro

Austrália anuncia que vai reconhecer Estado da Palestina em setembro

O primeiro-ministro australiano revelou que, nas ú(...)

"Instrui igualmente a embaixada israelita em Camberra a examinar cuidadosamente qualquer pedido oficial de visto australiano para entrada em Israel", escreveu Saar na rede X, classificando a recusa australiana em conceder vistos a alguns israelitas como “injustificável”.

O governo australiano ainda não comentou.

O Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros emitiu entretanto um comunicado a condenar a decisão israelita, considerando-a ilegal e “em violação do direito internacional”.

A Austrália deverá reconhecer formalmente o Estado da Palestina no próximo mês, medida que, segundo o governo, pretende contribuir para um novo impulso internacional em favor da solução de dois Estados, de um cessar-fogo em Gaza e da libertação dos reféns detidos por militantes palestinianos.

“Quem vier para promover mensagens de ódio e divisão não será bem-vindo”

Simcha Rothman, deputado do partido Sionismo Religioso, liderado pelo ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, da extrema-direita, tinha prevista uma visita à Austrália este mês a convite de uma organização judaica conservadora.

Rothman disse ter sido informado de que o seu visto foi cancelado devido a declarações consideradas pelo governo australiano como controversas e incendiárias, incluindo a sua afirmação de que a criação de um Estado palestiniano levaria à destruição de Israel e a sua defesa da soberania israelita sobre a Cisjordânia.

"Nada do que eu disse não foi já repetido inúmeras vezes pela esmagadora maioria da opinião pública e pelo próprio Governo de Israel", declarou o deputado à Reuters, por telefone.

Segundo Rothman, as autoridades australianas avisaram-no de que as suas posições poderiam causar mal-estar entre a comunidade muçulmana no país. Questionado sobre a decisão de Camberra de reconhecer a Palestina, considerou tratar-se de um “grave erro e uma enorme recompensa para o Hamas e para o terrorismo”.

O ministro australiano dos Assuntos Internos, Tony Burke, afirmou em comunicado que o governo adota uma posição firme contra quem procure fomentar divisões no país: “Quem vier para promover mensagens de ódio e divisão não será bem-vindo. Sob o nosso governo, a Austrália será um país onde todos podem estar seguros e sentir-se seguros", acrescentou.

O ministério não prestou mais comentários.

Robert Gregory, director executivo da Associação Judaica Australiana, explicou que Rothman tinha sido convidado para se encontrar com membros da comunidade judaica e demonstrar solidariedade perante “uma onda de antissemitismo”.

Em junho, a Austrália e outros quatro países impuseram sanções a Smotrich e ao ministro da Segurança Interna, Itamar Ben-Gvir, acusando-os de incitar repetidamente à violência contra palestinianos na Cisjordânia.

