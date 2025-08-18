Líderes europeus pedem a Trump garantias de segurança para a Ucrânia e a Europa

18 ago, 2025 - 20:20 • Ricardo Vieira, com Reuters
Os líderes europeus defenderam esta segunda-feira uma paz "duradoura e justa" com a Rússia e pediram ao Presidente norte-americano, Donald Trump, garantias de segurança para a Ucrânia e para a Europa.
A posição foi manifestada durante um encontro histórico na Casa Branca, em Washington.
Donald Trump recebeu o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o Presidente francês, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; Alexander Stubb, Presidente da Finlândia; e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
Quatro dias depois de Trump receber o Presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, o encontro começou com uma parte aberta à comunicação social, iniciada com uma declaração do Presidente dos EUA, seguida de intervenções dos líderes europeus e de Zelensky.
O Presidente norte-americano começou por dizer que um acordo de paz para a guerra na Ucrânia é possível.
Com os jornalistas na sala, Trump afirmou que todos preferem um cessar-fogo imediato, mas também está otimista quanto à possibilidade de um acordo para impedir agressões na Ucrânia.
Noutro momento da reunião, o líder dos Estados Unidos disse esperar que Putin liberte, a curto prazo, mil prisioneiros de guerra ucranianos.
Zelensky, que esta segunda-feira já se tinha reunido a sós com Trump, disse que o encontro a dois serviu para falar de "matérias sensíveis, incluindo garantias de segurança".
"Todos queremos o fim da guerra e parar a Rússia. É importante que os EUA deem um sinal forte sobre segurança", afirmou o líder ucraniano.
O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, insistiu na necessidade de um cessar-fogo para negociar uma paz duradoura entre Rússia e Ucrânia, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen enfatizou a Trump que "as garantias de segurança são muito importantes", eventualmente, com o envolvimento dos Estados Unidos na proteção da Ucrânia.
"Se queremos paz e garantir justiça, temos que o fazer juntos. Vamos falar de muitos temas: garantias de segurança, garantir que não acontece outra vez", defendeu, por seu lado, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.
O Presidente francês, Emmanuel Macron, salientou que "todos nesta mesa querem uma "paz robusta e duradoura" e defendeu a importância da participação da Europa nas negociações com Putin, porque a segurança do Velho Continente "é muito importante".
Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, também acentuou a importância das garantias de segurança, para assegurar que a Rússia não voltará a atacar a Ucrânia nem outro país.
"Todos queremos paz. A guerra teve um grande impacto nos ucranianos, mas também nos europeus. Quando falamos de segurança não falamos apenas da Ucrânia, mas da Europa. Podemos fazer progressos com garantias de segurança", declarou Keir Starmer.