Líderes europeus pedem a Trump garantias de segurança para a Ucrânia e a Europa

Os líderes europeus defenderam esta segunda-feira uma paz "duradoura e justa" com a Rússia e pediram ao Presidente norte-americano, Donald Trump, garantias de segurança para a Ucrânia e para a Europa. A posição foi manifestada durante um encontro histórico na Casa Branca, em Washington.

Donald Trump recebeu o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o Presidente francês, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; Alexander Stubb, Presidente da Finlândia; e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Quatro dias depois de Trump receber o Presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, o encontro começou com uma parte aberta à comunicação social, iniciada com uma declaração do Presidente dos EUA, seguida de intervenções dos líderes europeus e de Zelensky. O Presidente norte-americano começou por dizer que um acordo de paz para a guerra na Ucrânia é possível. Com os jornalistas na sala, Trump afirmou que todos preferem um cessar-fogo imediato, mas também está otimista quanto à possibilidade de um acordo para impedir agressões na Ucrânia.

Noutro momento da reunião, o líder dos Estados Unidos disse esperar que Putin liberte, a curto prazo, mil prisioneiros de guerra ucranianos. Zelensky, que esta segunda-feira já se tinha reunido a sós com Trump, disse que o encontro a dois serviu para falar de "matérias sensíveis, incluindo garantias de segurança". "Todos queremos o fim da guerra e parar a Rússia. É importante que os EUA deem um sinal forte sobre segurança", afirmou o líder ucraniano. O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, insistiu na necessidade de um cessar-fogo para negociar uma paz duradoura entre Rússia e Ucrânia, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen enfatizou a Trump que "as garantias de segurança são muito importantes", eventualmente, com o envolvimento dos Estados Unidos na proteção da Ucrânia. "Se queremos paz e garantir justiça, temos que o fazer juntos. Vamos falar de muitos temas: garantias de segurança, garantir que não acontece outra vez", defendeu, por seu lado, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.