Número de vítimas mortais nos incêndios em Espanha sobe para quatro

Um bombeiro morreu em Espanha num acidente com um camião no combate a um incêndio em Castela e Leão, elevando para quatro o número de mortos nos fogos deste ano no país.

O acidente ocorreu num caminho florestal, quando o camião-cisterna que conduzia o bombeiro que morreu se virou num terreno inclinado, disse o governo regional de Castela e Leão, no noroeste de Espanha e uma das regiões do país mais afetadas pelos fogos das últimas semanas na Península Ibérica.

Esta é a quarta morte nos incêndios deste verão em Espanha e a terceira na região de Castela e Leão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com o jornal El País, mais de 40 incêndios permanecem ativos, dois terços dos quais concentrados em Castela e Leão.

Outros incêndios de grandes dimensões em Espanha afetam ainda as regiões da Galiza (noroeste) e Extremadura (oeste), ambas com fronteira com Portugal.

Milhares de pessoas permaneciam esta manhã temporariamente desalojadas, por terem sido retiradas de casa, em municípios como Leão, Palencia, Zamora ou Salamanca.

Por outro lado, 16 estradas espanholas, incluindo uma estrada nacional, permanecem fechadas devido aos incêndios florestais que afetam diversas províncias nas Astúrias, Castela e Leão, Extremadura e Galiza, de acordo com a Direção-Geral de Trânsito (DGT).

A estrada nacional afetada é a N-621, entre Portilla de la Reina (Leão) e Vejo (Cantábria). As outras estradas afetadas são estradas secundárias nas Astúrias, Leão, Palência, Zamora, Cáceres e Ourense.

O comboio de alta velocidade entre Madrid e Galiza continua hoje parado pelo sexto dia consecutivo.

Espanha espera uma descida de temperaturas a partir de hoje nas zonas mais afetadas pelos incêndios, depois de 16 dias consecutivos de onda de calor.

A ministra da Defesa, Margarita Robles, reconheceu em entrevista à Cadena SER que os incêndios não poderão ser extintos até que a onda de calor diminua.

Segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), mais de 70 mil hectares arderam em Espanha nos últimos dias e mais de 157 mil desde o início deste ano.