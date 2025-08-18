Polícia de Nova Iorque pede que se evite Times Square devido a investigação ativa

18 ago, 2025 - 16:49 • Reuters
A Polícia de Nova Iorque (NYPD) aconselhou esta segunda-feira a população a evitar Times Square, na baixa de Manhattan, "devido a uma investigação policial em curso".
"Evitem a área da West 43rd Street com a 7th Avenue em Manhattan... Esperem veículos de emergência e atrasos nas imediações", informou a polícia numa publicação na rede social X.
Uma imagem aérea partilhada naquela redes social mostra um troço da 7th Avenue, entre as ruas 42 e 44, fechado ao trânsito. Normalmente, esta zona – uma das mais movimentadas da baixa de Manhattan – está congestionada com veículos e peões. Na mesma rede social circula informação de que o esquadrão de minas e armadilhas está no local, uma informação que ainda não foi confirmada pelas autoridades.
Trabalhadores de um edifício localizado no centro do troço fechado foram instruídos a afastar-se das janelas. Muitos reuniram-se no átrio do 3 Times Square, na esquina da 43rd Street.
A polícia ainda não revelou mais detalhes.