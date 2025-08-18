Putin discute cimeira com Trump e guerra na Ucrânia em chamada com Lula

18 ago, 2025 - 15:26 • Reuters
O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu esta segunda-feira um telefonema do seu homólogo russo, Vladimir Putin, informou o gabinete de Lula em comunicado.
Durante a chamada, que durou cerca de 30 minutos, os dois líderes abordaram o encontro de Putin com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado na semana passada, segundo o governo brasileiro.
"O Presidente Lula reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que visem uma solução pacífica para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia", acrescenta a nota.