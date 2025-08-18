Sobe para 20 o número de mortos em explosão de fábrica na Rússia

O número de mortos numa explosão inexplicável na semana passada numa fábrica na região russa de Ryazan subiu para pelo menos 20, de acordo os serviços de emergência que apontam também para 134 feridos.

Pavel Malkov, governador da região de Ryazan, localizada a sudeste de Moscovo, disse na sexta-feira que o incidente foi provocado por um incêndio que deflagrou dentro de uma oficina da fábrica.

No entanto, não ficou claro nos relatos da imprensa russa o que causou o incêndio ou o que exatamente a fábrica produzia. Fontes oficiais russas não deram detalhes além dos esforços para encontrar e tratar os feridos.

“Até 18 de agosto, 20 pessoas morreram em consequência do incidente de emergência”, informou a sede do serviço de emergência local em uma publicação no Telegram, citada pela Reuters.

“Há 134 feridos, dos quais 31 estão em hospitais em Ryazan e Moscovo, enquanto 103 pacientes estão em tratamento de ambulatório”, acrescenta a nota.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Há relatos na imprensa russa sugerindo que a explosão pode ter sido provocada pela ignição de pólvora. A área já tinha sido alvo de ataques aéreos, o que levanta questões sobre a situação de segurança na região.

A investigação sobre a causa do acidente prossegue, enquanto as autoridades continuam a prestar auxílio às vítimas e seus familiares.

Por decisão do governador regional de Ryazan, Pavel Malkov, esta segunda-feira, 18 de agosto, será dia de luto na região e as bandeiras serão erguidas a meia haste, tendo sido cancelados todos os eventos culturais e desportivos.