EUA

Times Square reabre após alerta de segurança

18 ago, 2025 - 16:49 • Reuters

A operação policial durou uma hora e 15 minutos, numa das zonas mais turísticas e movimentadas da cidade, após ter sido encontrado um objeto suspeito.

A Polícia de Nova Iorque reabriu a praça de Times Square, em Manhattan, que esteve encerrada esta segunda-feira devido a um pacote suspeito.

A operação policial durou uma hora e 15 minutos, numa das zonas mais turísticas e movimentadas da cidade.

A zona entre a 7.ª Avenida e as ruas 42 e 44 foi esvaziada de viaturas e pessoas, para as autoridades investigarem o pacote, e a estação do metropolitano também foi evacuada.

Uma brigada de minas e armadilhas deslocou-se ao local e removeu o objeto suspeito.

Por volta do meio-dia, hora local, a situação foi normalizada em Times Square.

[notícia atualizada às 17h50]

