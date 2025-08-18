Menu
  • 18 ago, 2025
Trump acredita num acordo: "Zelensky e Putin querem acabar com a guerra"

18 ago, 2025 - 18:24 • Ricardo Vieira

Presidente norte-americano recebe Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Donald Trump duvida de um cessar-fogo antes de um acordo de paz.

Donald Trump acredita num acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, porque "Zelensky e Putin querem acabar com a guerra", afirma.

O Presidente norte-americano falava esta segunda-feira durante um encontro, na Casa Branca, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"A guerra vai acabar. Este senhor [Zelensky] quer acabar com a guerra, Putin quer acabar com a guerra…”, declarou Donald Trump, numa conferência de imprensa conjunta.

O líder norte-americano considera que existe uma "hipótese razoável" para acabar com a guerra na Ucrânia se a reunião desta segunda-feira correr bem.

"Se tudo correr bem haverá uma reunião trilateral", com Putin e Zelensky, mediada por Donald Trump.

O Presidente norte-americano diz que está a "trabalhar com todos para que seja uma paz duradoura" e refere que os Estados Unidos vão estar envolvidos, com a Europa na primeira linha de defesa.

Trump considera que não haverá um cessar-fogo antes de um acordo formal para acabar com a guerra. "Podes trabalhar num acordo de paz enquanto eles lutam", afirmou.

Zelensky agradece a Trump e entrega carta para Melania

O Presidente ucraniano agradeceu a Trump os "esforços para parar esta guerra" com a Rússia.

Também disse obrigado à primeira dama Melania Trump, que escreveu uma carta ao Presidente russo, a apelar ao fim da guerra e dos bombardeamentos que mataram milhares de civis.

Zelensky entregou a Trump uma carta de agradecimento a Melania Trump.

Questionado pelos jornalistas, o Presidente ucraniano disse que o seu país sofre ataques diários e é preciso travar a Rússia.

"Temos de parar esta guerra e parar a Rússia. Precisamos de apoio da América e dos parceiros europeus", salientou.

Zelensky disse estar disponível para eleições na Ucrânia, quando a guerra acabar e quando o país estiver seguro.

"Temos que trabalhar no Parlamento porque durante a guerra não podemos ter eleições", lembrou o Presidente ucraniano, sublinhando que eleições democráticas na Ucrânia só podem acontecer quando houver condições de segurança.

