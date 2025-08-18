Trump anuncia preparativos para reunião entre Zelensky e Putin

O Presidente norte-americano diz que foram iniciados preparativos para uma reunião entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.

A mensagem de Donald Trump foi divulgada nas redes sociais após uma reunião "muito boa" com líderes europeus e o Presidente ucraniano, realizada esta segunda-feira, na Casa Branca.

"Após a conclusão das reuniões, liguei ao Presidente Putin e comecei os preparativos para uma reunião, em local a ser determinado, entre o Presidente Putin e o Presidente Zelensky", revelou Trump.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff farão os preparativos entre os dois países.



A reunião poderá acontecer até ao final deste mês de agosto, disse uma fonte citada pelo site Axios.

Depois desse encontro entre os líderes da Rússia e da Ucrânia "haverá uma reunião trilateral, com os dois presidentes e eu próprio”, escreveu Donald Trump nas redes sociais.

“Este é um muito bom passo inicial” para acabar com uma guerra que dura há quase quatro anos, salienta o Presidente dos Estados Unidos.

O líder norte-americano disse que garantias de segurança para a Ucrânia - por parte dos países europeus com a coordenação dos EUA - foram discutidas na reunião histórica segunda-feira.