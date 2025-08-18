Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump anuncia preparativos para reunião entre Zelensky e Putin

18 ago, 2025 - 23:16 • Ricardo Vieira, com Reuters

A mensagem de Donald Trump foi divulgada nas redes sociais após uma reunião com líderes europeus e o Presidente ucraniano, realizada esta segunda-feira, na Casa Branca.

A+ / A-

O Presidente norte-americano diz que foram iniciados preparativos para uma reunião entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.

A mensagem de Donald Trump foi divulgada nas redes sociais após uma reunião "muito boa" com líderes europeus e o Presidente ucraniano, realizada esta segunda-feira, na Casa Branca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Após a conclusão das reuniões, liguei ao Presidente Putin e comecei os preparativos para uma reunião, em local a ser determinado, entre o Presidente Putin e o Presidente Zelensky", revelou Trump.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff farão os preparativos entre os dois países.

A reunião poderá acontecer até ao final deste mês de agosto, disse uma fonte citada pelo site Axios.

Depois desse encontro entre os líderes da Rússia e da Ucrânia "haverá uma reunião trilateral, com os dois presidentes e eu próprio”, escreveu Donald Trump nas redes sociais.

“Este é um muito bom passo inicial” para acabar com uma guerra que dura há quase quatro anos, salienta o Presidente dos Estados Unidos.

O líder norte-americano disse que garantias de segurança para a Ucrânia - por parte dos países europeus com a coordenação dos EUA - foram discutidas na reunião histórica segunda-feira.

​Zelensky troca farda militar por fato em nova visita à Casa Branca e arranca elogios de Trump

Guerra na Ucrânia

​Zelensky troca farda militar por fato em nova visita à Casa Branca e arranca elogios de Trump

Na última vez que o Presidente da Ucrânia visitou (...)

Donald Trump recebeu esta segunda-feira os líderes europeus. Interrompeu a reunião para conversar com Putin, durante cerca de 40 minutos.

Antes da reunião à porta-fechada, houve uma parte aberta aos jornalistas em que os líderes europeus defenderam uma paz "duradoura e justa" com a Rússia e pediram ao Presidente norte-americano garantias de segurança para a Ucrânia e para a Europa.

O Presidente norte-americano começou por dizer que um acordo de paz para a guerra na Ucrânia é possível.

Com os jornalistas na sala, Trump afirmou que todos preferem um cessar-fogo imediato, mas também está otimista quanto à possibilidade de um acordo para impedir agressões na Ucrânia.

Zelensky, que esta segunda-feira já se tinha reunido a sós com Trump, disse que o encontro a dois serviu para falar de "matérias sensíveis, incluindo garantias de segurança".

"Todos queremos o fim da guerra e parar a Rússia. É importante que os EUA deem um sinal forte sobre segurança", afirmou o líder ucraniano.

Sobre a conversa telefónica desta segunda-feira, fonte do Kremlin disse que Trump e Putin estão de acordo na continuação de negociações entre delegações da Rússia e da Ucrânia.

Discutiram também a ideia de explorar a possibilidade de aumentar o nível dos representantes russos e ucranianos nas negociações de paz, indica um assessor da Presidência russa, eventualmente abrindo a porta a um encontro com o Presidente ucraniano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?