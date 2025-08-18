Trump anuncia preparativos para reunião entre Zelensky e Putin

18 ago, 2025 - 23:16 • Ricardo Vieira, com Reuters
O Presidente norte-americano diz que foram iniciados preparativos para uma reunião entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.
A mensagem de Donald Trump foi divulgada nas redes sociais após uma reunião "muito boa" com líderes europeus e o Presidente ucraniano, realizada esta segunda-feira, na Casa Branca.
"Após a conclusão das reuniões, liguei ao Presidente Putin e comecei os preparativos para uma reunião, em local a ser determinado, entre o Presidente Putin e o Presidente Zelensky", revelou Trump.
O vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff farão os preparativos entre os dois países.
A reunião poderá acontecer até ao final deste mês de agosto, disse uma fonte citada pelo site Axios.
Depois desse encontro entre os líderes da Rússia e da Ucrânia "haverá uma reunião trilateral, com os dois presidentes e eu próprio”, escreveu Donald Trump nas redes sociais.
“Este é um muito bom passo inicial” para acabar com uma guerra que dura há quase quatro anos, salienta o Presidente dos Estados Unidos.
O líder norte-americano disse que garantias de segurança para a Ucrânia - por parte dos países europeus com a coordenação dos EUA - foram discutidas na reunião histórica segunda-feira.
Guerra na Ucrânia
Donald Trump recebeu esta segunda-feira os líderes europeus. Interrompeu a reunião para conversar com Putin, durante cerca de 40 minutos.
Antes da reunião à porta-fechada, houve uma parte aberta aos jornalistas em que os líderes europeus defenderam uma paz "duradoura e justa" com a Rússia e pediram ao Presidente norte-americano garantias de segurança para a Ucrânia e para a Europa.
O Presidente norte-americano começou por dizer que um acordo de paz para a guerra na Ucrânia é possível.
Com os jornalistas na sala, Trump afirmou que todos preferem um cessar-fogo imediato, mas também está otimista quanto à possibilidade de um acordo para impedir agressões na Ucrânia.
Zelensky, que esta segunda-feira já se tinha reunido a sós com Trump, disse que o encontro a dois serviu para falar de "matérias sensíveis, incluindo garantias de segurança".
"Todos queremos o fim da guerra e parar a Rússia. É importante que os EUA deem um sinal forte sobre segurança", afirmou o líder ucraniano.
Sobre a conversa telefónica desta segunda-feira, fonte do Kremlin disse que Trump e Putin estão de acordo na continuação de negociações entre delegações da Rússia e da Ucrânia.
Discutiram também a ideia de explorar a possibilidade de aumentar o nível dos representantes russos e ucranianos nas negociações de paz, indica um assessor da Presidência russa, eventualmente abrindo a porta a um encontro com o Presidente ucraniano.