  18 ago, 2025
Guerra na Ucrânia

Trump: “Grande honra” receber líderes europeus, "vamos ver o que acontece"

18 ago, 2025 - 15:17 • Reuters

“Vamos ver quais serão os resultados.” Foi assim que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que daqui a poucas horas se irá reunir com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com altos responsáveis europeus na Casa Branca, antecipou o encontro.

"Um grande dia na Casa Branca. Nunca tivemos tantos líderes europeus aqui ao mesmo tempo. Uma grande honra para a América!!", acrescentou na rede social que fundou, a Truth Social.

Trump deverá encontrar-se primeiro com Zelensky e depois com os líderes do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, da União Europeia e da NATO, apenas alguns dias após a sua reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, que participou no encontro de fevereiro entre Trump e Zelensky — marcado por um confronto notável — também estará presente nas conversações desta segunda-feira, revelou uma fonte próxima do processo.

  18 ago, 2025
