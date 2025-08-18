Trump interrompe reunião com líderes europeus para ligar a Putin

O Presidente norte-americano, Donald Trump, interrompeu esta segunda-feira uma reunião com líderes europeus para ligar ao homólogo russo, Vladimir Putin.

A notícia foi avançada pelo jornal alemão "Bild", segundo o qual o encontro vai ser retomado depois de Trump e Putin trocarem opiniões sobre a guerra na Ucrânia.

Donald Trump e o Kremlin também já confirmaram a conversa entre os dois presidentes, que durou cerca de 40 minutos.

Trump e Putin estão de acordo na continuação de negociações entre delegações da Rússia e da Ucrânia, disse fonte do Kremlin.

Discutiram também a ideia de explorar a possibilidade de aumentar o nível dos representantes russos e ucranianos nas negociações de paz, indica um assessor da Presidência russa, eventualmente abrindo a porta a um encontro com o Presidente ucraniano.