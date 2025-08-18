Trump interrompe reunião com líderes europeus para ligar a Putin

18 ago, 2025 - 22:07 • Ricardo Vieira, com Reuters
O Presidente norte-americano, Donald Trump, interrompeu esta segunda-feira uma reunião com líderes europeus para ligar ao homólogo russo, Vladimir Putin.
A notícia foi avançada pelo jornal alemão "Bild", segundo o qual o encontro vai ser retomado depois de Trump e Putin trocarem opiniões sobre a guerra na Ucrânia.
Donald Trump e o Kremlin também já confirmaram a conversa entre os dois presidentes, que durou cerca de 40 minutos.
Trump e Putin estão de acordo na continuação de negociações entre delegações da Rússia e da Ucrânia, disse fonte do Kremlin.
Discutiram também a ideia de explorar a possibilidade de aumentar o nível dos representantes russos e ucranianos nas negociações de paz, indica um assessor da Presidência russa, eventualmente abrindo a porta a um encontro com o Presidente ucraniano.
Donald Trump recebeu na Casa Branca o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o Presidente francês, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; Alexander Stubb, Presidente da Finlândia; e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
O encontro começou com uma parte aberta à comunicação social, iniciada com uma declaração do Presidente dos EUA, seguida de intervenções dos líderes europeus e de Zelensky.
Os líderes europeus pediram a Donald Trump garantias de segurança para a Ucrânia e para a Europa e um cessar-fogo com a Rússia, para negociar um acordo de paz.
Este encontro acontece quatro dias depois de o Presidente norte-americano ter recebido Putin em Anchorage, no Alasca.
