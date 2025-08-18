Trump interrompe reunião com líderes europeus para ligar a Putin

O Presidente norte-americano, Donald Trump, interrompeu esta segunda-feira uma reunião com líderes europeus para ligar ao homólogo russo, Vladimir Putin.

A notícia foi avançada pelo jornal alemão "Bild", segundo o qual o encontro vai ser retomado depois de Trump e Putin trocarem opiniões sobre a guerra na Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Não foram revelados mais pormenores sobre esta conversa telefónica entre os Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia.

Donald Trump recebeu na Casa Branca o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o Presidente francês, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; Alexander Stubb, Presidente da Finlândia; e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

O encontro começou com uma parte aberta à comunicação social, iniciada com uma declaração do Presidente dos EUA, seguida de intervenções dos líderes europeus e de Zelensky.



[em atualização]