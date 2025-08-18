Trump promete acabar com voto por correspondência

O Presidente norte-americano promete acabar com o voto por correspondência e com as máquinas de voto, antes das eleições intercalares de 2026.

Donald Trump anunciou esta segunda-feira que vai assinar uma ordem executiva nesse sentido.

“Vou liderar um movimento para nos vermos livres do voto por correspondência e, também, das altamente imprecisas, muito caras e gravemente controversas máquinas de voto”, escreveu Trump, nas redes sociais.

A posição do Presidente norte-americano foi revelada após um encontro com o líder russo. Segundo Trump, Vladimir Putin concordou com o fim do voto por correspondência, devido ao alegado risco de fraude eleitoral.

Historicamente, os eleitores democratas são os maiores utilizadores do voto por correspondência.

Donald Trump defende a falsa teoria de que o democrata Joe Biden ganhou as eleições presidenciais de 2020 graças a fraude eleitoral, sem apresentar qualquer prova.

A decisão de Trump, que não é consensual e poderá ser contestada pelos estados, beneficiaria o Partido Republicano nas eleições intercalares de 2026.

Para ganhar lugares na votação para o Congresso, o Presidente norte-americano também pediu aos estados republicanos do Texas e Arizona para redesenhar os seus mapas eleitorais.