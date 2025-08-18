Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump promete acabar com voto por correspondência

18 ago, 2025 - 22:45 • Ricardo Vieira, com Reuters

Antes das eleições intercalares de 2026, o Presidente norte-americano também quer descontinuar as máquinas de voto.

A+ / A-

O Presidente norte-americano promete acabar com o voto por correspondência e com as máquinas de voto, antes das eleições intercalares de 2026.

Donald Trump anunciou esta segunda-feira que vai assinar uma ordem executiva nesse sentido.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Vou liderar um movimento para nos vermos livres do voto por correspondência e, também, das altamente imprecisas, muito caras e gravemente controversas máquinas de voto”, escreveu Trump, nas redes sociais.

A posição do Presidente norte-americano foi revelada após um encontro com o líder russo. Segundo Trump, Vladimir Putin concordou com o fim do voto por correspondência, devido ao alegado risco de fraude eleitoral.

Historicamente, os eleitores democratas são os maiores utilizadores do voto por correspondência.

Donald Trump defende a falsa teoria de que o democrata Joe Biden ganhou as eleições presidenciais de 2020 graças a fraude eleitoral, sem apresentar qualquer prova.

A decisão de Trump, que não é consensual e poderá ser contestada pelos estados, beneficiaria o Partido Republicano nas eleições intercalares de 2026.

Para ganhar lugares na votação para o Congresso, o Presidente norte-americano também pediu aos estados republicanos do Texas e Arizona para redesenhar os seus mapas eleitorais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 19 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?