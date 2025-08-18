Zelensky defende "nova arquitetura de segurança" antes de reunião com Trump

18 ago, 2025 - 18:03 • Ricardo Vieira, com Reuters
A Ucrânia está preparada para estabelecer “uma nova arquitetura de segurança” e procura “uma paz duradoura e confiável”.
A posição foi assumida pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa mensagem publicada nas redes sociais antes do encontro desta segunda-feira com o líder norte-americano Donald Trump, na Casa Branca.
"Nosso principal objetivo é uma paz confiável e duradoura para a Ucrânia e para toda a Europa. E é importante que o ímpeto de todas as nossas reuniões leve precisamente a esse resultado", escreveu Zelensky na rede social X.
De acordo com o Presidente ucraniano, o seu país “está preparado para uma verdadeira trégua e para o estabelecimento de uma nova arquitetura de segurança”.
“Precisamos de paz”, defende Zelensky.
Além do Presidente ucraniano, a reunião desta segunda-feira com Trump vai contar com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o Presidente francês, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; (Itália) e Alexander Stubb, Presidente da Finlândia; e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
O encontro acontece depois da cimeira de sexta-feira entre Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin, em Anchorage, no Alasca, que terminou sem um acordo com vista a um cessar-fogo na Ucrânia.