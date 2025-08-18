Zelensky já está a caminho de Washington para discutir Ucrânia com Trump

18 ago, 2025 - 08:33 • Reuters
O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e vários líderes europeus vão reunir-se com Donald Trump em Washington esta segunda-feira para traçar um acordo de paz, temendo-se, no entanto, que o Presidente dos EUA possa tentar pressionar Kiev a aceitar um acordo favorável a Moscovo.
Os líderes da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e NATO esperam apoiar Zelensky num momento diplomático crucial da guerra e evitar que se repita o encontro acalorado entre Trump e o líder ucraniano na Sala Oval em fevereiro.
Trump vai reunir-se primeiro com Zelensky, na Sala Oval, e depois com todos os líderes europeus juntos na Sala Leste da Casa Branca.
Depois de estender o tapete vermelho para o presidente russo Vladimir Putin no Alasca na sexta-feira, Trump disse que um acordo deve ser fechado para pôr fim à guerra de 42 meses que matou dezenas de milhares e deslocou milhões.
“O presidente Zelenskyy da Ucrânia pode acabar com a guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar a lutar”, disse Trump na sua plataforma Truth Social, usando uma transliteração alternativa do nome do líder ucraniano.
No entanto, Zelensky já rejeitou praticamente todas as propostas apresentadas por Putin na reunião, incluindo a renúncia da Ucrânia ao resto da região oriental de Donetsk, da qual atualmente controla um quarto.
“Precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar onde está agora a linha da frente”, afirmou o líder ucraniano em Bruxelas no domingo, acrescentando que a Constituição do seu país o impede de ceder território.
Mais preocupante para o Presidente ucraniano é o facto de Trump, que anteriormente favorecia a proposta de Kiev de um cessar-fogo imediato para conduzir negociações de paz mais profundas, ter mudado de rumo após a cimeira e indicado apoio à abordagem preferida pela Rússia de negociar um acordo abrangente enquanto os combates continuam.
“Estou grato ao Presidente dos Estados Unidos pelo convite. Todos nós queremos igualmente pôr fim a esta guerra de forma rápida e fiável”, afirmou Zelensky na aplicação de mensagens Telegram após chegar a Washington no domingo à noite. “A Rússia deve pôr fim a esta guerra — a guerra que começou. E espero que a nossa força comum com a América e com os nossos amigos europeus obrigue a Rússia a uma paz real.”
O esboço das propostas de Putin, divulgado anteriormente pela Reuters, parece impossível de ser aceite por Zelensky. As forças ucranianas estão profundamente entrincheiradas na região de Donetsk, cujas cidades e colinas servem como uma zona defensiva crucial para impedir os ataques russos.
Como parte de qualquer acordo de paz, Kiev quer garantias de segurança suficientes para dissuadir a Rússia, que tomou a península ucraniana da Crimeia em 2014 e lançou uma invasão total em 2022, de atacar novamente.
Temendo serem excluídos das negociações após uma cimeira para a qual não foram convidados, os líderes europeus realizaram uma teleconferência com Zelensky no domingo para alinhar uma estratégia comum para a reunião com Trump.
A presença de aliados europeus importantes para apoiar Zelensky pode aliviar as memórias dolorosas da última visita de Zelensky à Sala Oval.
“É importante que os europeus estejam lá: (Trump) respeita-os, comporta-se de forma diferente na presença deles”, disse Oleksandr Merezhko, um legislador ucraniano do partido do presidente Zelensky, à Reuters.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em declarações à CBS, rejeitou a ideia de que os líderes europeus estivessem a caminho de Washington para proteger Zelensky.
“Eles não estão a vir aqui amanhã para impedir que Zelensky seja intimidado. Estão a vir aqui amanhã porque temos trabalhado com os europeus”, disse. “Nós convidámo-los a vir.”, acrescentou.
As relações entre Kiev e Washington, outrora extremamente próximas, têm sido instáveis desde que Trump assumiu o cargo em janeiro.
No entanto, a necessidade premente da Ucrânia de armas e partilha de informações dos EUA, algumas das quais sem alternativa viável, obrigou Zelensky e os seus aliados no continente a apaziguar Trump, mesmo quando as suas declarações parecem contraditórias aos seus objetivos.
No campo de batalha, a Rússia tem avançado lentamente, pressionando com as suas vantagens em homens e poder de fogo. Putin afirma que está pronto para continuar a lutar até que os seus objetivos militares sejam alcançados.
A Ucrânia espera que a natureza tecnológica em mudança da guerra e a sua capacidade de infligir baixas massivas a Moscovo lhe permitam resistir, apoiada pela ajuda financeira e militar europeia, mesmo que as relações com Washington entrem em colapso.