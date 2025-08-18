Menu
Guerra na Ucrânia

​Zelensky troca farda militar por fato em nova visita à Casa Branca e arranca elogios de Trump

18 ago, 2025 - 21:04 • Reuters

Na última vez que o Presidente da Ucrânia visitou a Casa Branca, a sua farda militar causou desconforto junto da equipa de Donald Trump e de um jornalista. Desta vez, ​Zelensky utilizou a moda como "arma" diplomática.

Depois de uma primeira reunião com Donald Trump em fevereiro que acabou muito mal, o Presidente ucraniano regressou esta segunda-feira à Casa Branca sem o habitual traje militar e apoiado por vários líderes europeus. Volodymyr Zelensky ofereceu um mapa ao Presidente dos EUA e entregou uma carta de agradecimento à primeira dama, Melania Trump.

Na última vez que o Presidente da Ucrânia visitou a Casa Branca, a sua farda militar causou desconforto junto da equipa de Donald Trump, que diariamente enverga fato e gravata.

O encontro, em fevereiro, terminou num episódio embaraçoso: os dois líderes desentenderam-se e Zelensky foi escoltado para fora do edifício antes do almoço.

Esta segunda-feira, numa altura em que a Ucrânia enfrenta pressões crescentes para aceitar um acordo de paz que ponha fim à guerra mais mortífera na Europa em oito décadas, Zelensky regressou a Washington com um visual mais formal. O conjunto preto sobre preto, sem gravata, não era exatamente um fato tradicional, mas pareceu agradar a Trump.

Zelensky durante encontro com Trump e líderes europeus na Casa Branca. Foto: Aaron Schwartz/EPA
Zelensky durante encontro com Trump e líderes europeus na Casa Branca. Foto: Aaron Schwartz/EPA
Donald Trump recebe Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Foto: Yuri Gripas/EPA
Donald Trump recebe Volodymy Zelensky na Casa Branca - 18 agosto 2025. Foto: Yuri Gripas / Pool/EPA
Donald Trump reunido com Zelensky e líderes europeus na Casa Branca. Foto: Aaron Schwartz/EPA
Donald Trump recebe Zelensky e líderes europeus na Casa Branca. Foto: Aaron Schwartz/EPA
Volodymyr Zelensky recebido por Donald Trump na Casa Branca. Foto: Aaron Schwartz/EPA

Um jornalista, que em fevereiro havia questionado Zelensky sobre a ausência de um traje mais formal, não hesitou em elogiar a escolha desta nova visita.

“Fica-lhe muito bem esse fato”, comentou o repórter.

Trump não perdeu a oportunidade de se juntar ao coro de aprovação: “Disse exatamente o mesmo”, afirmou o Presidente norte-americano.

Zelensky respondeu com sentido de humor: “Mas você está com o mesmo fato. Eu é que mudei”, disse, provocando risos na sala.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, Zelensky optou por roupas de inspiração militar como sinal de solidariedade com os soldados ucranianos na linha da frente.

Contudo, após o encontro atribulado de fevereiro com Trump, começou a adotar um guarda-roupa mais formal. Quando os dois se cruzaram novamente no funeral do Papa Francisco, em Roma, em abril, o Presidente ucraniano usava um pesado casaco preto de campo e camisa preta abotoada até ao colarinho, ainda sem gravata.

A polémica em torno da indumentária de Zelensky na Casa Branca foi, na altura, alvo de duras críticas por parte da sociedade ucraniana, que desde o início da guerra se tem mostrado amplamente solidária com o seu Presidente.

