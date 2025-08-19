Documentário sobre Ozzy Osbourne retirado horas antes de ir para o ar na BBC

Um documentário sobre os últimos anos de vida de Ozzy Osbourne foi retirado da programação da BBC One horas antes de ir para o ar esta segunda-feira.

Entitulado "Ozzy Osbourne: Coming Home", o filme devia ter ido para o ar, mas, de acordo com a BBC, citada pela Reuters, "os horários mudaram", a pedido da família.

Segundo o canal público britânico, os familiares do cantor "queriam esperar um pouco mais", depois da sua morte. A nova data de estreia ainda será anunciada.

O documentário é "um retrato comovente e inspirador", filmado durante três anos em que o símbolo do rock se move da sua casa em Los Angeles para regressar ao Reino Unido.

Para lá do contacto direto com Osbourne, vários elementos da família também são entrevistados no filme.

O documentário vai mostrar os desafios físicos e mentais que a doença de Parkinson colocou ao cantor e os preparativos para a sua derradeira atuação com os Black Sabbath em julho, que ditou a sua despedida dos palcos poucos dias antes da sua morte.

"Esperamos dar conforto e alegria aos fãs do Ozzy, celebrando a sua vida extraordinária com os nossos espectadores", referiu a chefe do departamento de documentários da BBC, Clare Sillery.