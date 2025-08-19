"Europa não pode ficar de fora" de negociações sobre a Ucrânia

O que saiu da passagem desta segunda-feira de Zelensky pela Casa Branca foram os resultados possíveis, "face à dificuldade em encontrar um processo de transformação num conflito que dura há demasiados anos", defende o professor universitário Manuel Poejo Torres. "E esse processo de transformação é necessário para se encontrar uma paz justa", garante o comentador da Renascença para assuntos internacionais.

Em declarações à Renascença, Manuel Poejo Torres refere que a transformação é também sinónimo "para encontrar uma saída que seja duradoura, não apenas justa, mas duradoura para um conflito que está em crise por via daquilo que são os três grandes objetivos da Rússia neste momento".

A expansão do seu território e "a violação e o não reconhecimento da soberania ucraniana, a tentativa de destruição daquilo que é a coordenação da Aliança Atlântica e a cooperação entre os Estados Unidos da América e os Aliados Europeus, e a recriação de um grande império russo à luz daquilo que já foi a União Soviética", adianta o analista de política internacional, que acrescenta que estes objetivos "têm como razão aquilo que hoje estamos a ver nestas negociações".

Garantias de segurança de Trump não são suficientes

Por isso, não são suficientes as garantias de segurança admitidas pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

"Garantias de segurança a um Estado invadido que não conta com os Estados Unidos da América, com botas no terreno e com a capacidade de defender os céus acaba por ser curto, face àquilo que são as conhecidas tentativas da Rússia de destabilizar regiões através de guerra híbrida não cinética".

Para Manuel Poejo Torres, há uma outra questão que se coloca. "Os Estados Unidos da América não aceitam a Ucrânia entrar na NATO pelo mesmo motivo que não podem dar garantias de segurança com homens no terreno à Ucrânia. Porque os Estados Unidos da América não se podem encontrar em batalha num teatro de operações com os russos, porque estamos a falar dos dois maiores blocos nucleares mundiais", diz.

Neste sentido, a ajuda e o impacto dos Estados Unidos da América aqui "servem como mediador, agentes de transformação, com capacidade de liderar negociações de um lado e do outro".

"Presidente russo não reconhece o Presidente ucraniano como Presidente da Ucrânia"



Sabemos ainda que, desta negociação, para além das garantias de segurança, sai a ideia de que o Presidente Zelensky está de acordo, ou concorda, em encontrar-se com Vladimir Putin.

"Ontem, Zelensky disse que as questões negociais territoriais, as questões sobre as negociações territoriais ficam à cargo dele e de Vladimir Putin. Zelensky não quer mais ninguém interferir nas concessões das percentagens de território a ceder". Mas, para o analista de política internacional, trata-se de "um tema muito sensível e que a própria Constituição ucraniana não permite".

Contudo, do lado de Vladimir Putin, acredita que muito provavelmente esta reunião não vai acontecer, porque "o Presidente russo não reconhece o Presidente ucraniano como Presidente da Ucrânia". "E já o terá dito múltiplas vezes", acrescenta. Logo, embora exista sustentação política do ponto de vista internacional, do Ocidente e dos americanos, "será muito difícil que Putin aceite encontrar-se com aquele que é o seu maior opositor e aquele que é o verdadeiro entrave à ascensão e à recriação destes três grandes objetivos da Rússia".

E, portanto, é possível que Donald Trump tenha que sempre fazer mais um encontro bilateral com Putin para definir aquilo que serão as regras do jogo no trilateral, ainda que considere um encontro trilateral insuficiente.

"A Europa não pode fugir daquilo que são as suas responsabilidades"



"A Europa não pode permitir que se fale do redesenho, que se fale da reengenharia, daquilo que será a arquitetura de segurança e defesa do século XXI na Europa, sem estar sentado à mesa. Portanto, esta reunião trilateral, esta cimeira trilateral, deveria ser uma cimeira quadrilateral. A Europa não pode fugir daquilo que são as suas responsabilidades e tem que garantir que está sentada à mesa, porque estamos a discutir também o futuro da segurança nos nossos países".

Neste sentido, Manuel Poejo Torres acredita que a segunda reunião bilateral aconteça antes do terceiro passo.

Ainda assim, "nada garante que Putin respeite aquilo que irá afirmar, que Putin respeite a paz ou o cessar-fogo, que Putin não volte a atacar quando a Rússia estiver renovada e reforçada do ponto de vista militar, porque a Rússia, honestamente, continua a investir sobre a sua indústria de defesa militar, para tentar transformar-se numa verdadeira máquina militar no flanco oriental da NATO".

Da reunião, recorda, saiu também que a proposta de artigo quinto "é uma proposta de Meloni, é uma proposta italiana, é a criação de uma espécie de tratado de mútua defesa entre europeus americanos e ucranianos", do qual não se conhecem os contornos e se os Estados Unidos participam ou não deste tratado de defesa.

"A Aliança Atlântica é muito mais, muito mais que um artigo quinto e este articulado para a defesa da Ucrânia tem que estar muito bem definido, para não acontecer aquilo que aconteceu em 1938, 1939, com a assinatura de um tratado de defesa entre o Reino Unido e o Sr. Chamberlain e a Polónia, que depois levou à declaração de guerra do Reino Unido à Alemanha, quando a Polónia colapsou, face àquilo que foi a invasão alemã".

Nessa altura, lembra o professor universitário, "nem o Reino Unido, nem a França, nem a Polónia tiveram capacidade militar para conseguir travar Adolf Hitler". "E é preciso garantir que no futuro aprendemos as lições identificadas do passado e que estamos preparados para conseguir colocar as palavras onde existem as verdadeiras necessidades estratégicas", remata.