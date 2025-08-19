"Há muito trabalho pela frente." Costa diz que situação na Ucrânia está num ponto crítico

(Em atualização)

"Só a possibilidade de haver um encontro entre Putin e Zelensky é um enorme avanço." Por isso mesmo, é fundamental que a Europa trabalhe para que essa reunião tenha lugar, afirmou, esta terça-feira, António Costa. Além disso, acrescentou o presidente do Conselho Europeu, importa trabalhar num encontro trilateral, onde Donald Trump também deverá estar presente, e, depois, numa nova reunião que conte com a presença dos líderes europeus.

António Costa, presidente do Conselho Europeu, falava aos jornalistas, na delegação de Lisboa, depois de os líderes europeus se terem reunido, esta terça-feira, por videoconferência para analisar os últimos desenvolvimentos sobre a situação na Ucrânia.

A reunião acontece depois de vários líderes europeus se terem deslocado a Washington, na segunda-feira, para acompanhar Volodymyr Zelensky que se encontrou com o Presidente norte-americano. A esse encontro seguiu-se um outro onde estiverem também presentes os líderes de Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e NATO.

O principal resultado foi a promessa de um encontro bilateral entre os Presidentes Putin e Zelensky, a que se deverão seguir outros. Primeiro, um trilateral, com Donald Trump presente. Depois, um multilateral com os líderes europeus.

"Há muito trabalho pela frente", defendeu Costa, considerando que a situação na Ucrânia está num ponto crítico.

Durante a videoconferência, o Conselho Europeu debateu várias questões, esclareceu Costa, nomeadamente a necessidade de se parar com os ataques, retomar a troca de prisioneiros, avançando "na devolução da s crianças que foram raptadas e estão desparecidas".



