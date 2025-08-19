"Há muito trabalho pela frente." Costa quer garantir que reunião entre Zelensky e Putin acontece

19 ago, 2025 - 14:04 • Ana Kotowicz com Ângela Roque
Haver um encontro entre Putin e Zelensky é "um enorme avanço" em direção à paz. Essa é a convicção de António Costa, presidente do Conselho Europeu que, esta terça-feira, falava aos jornalistas, depois de uma reunião dos líderes europeus. No entanto, considerou que a situação na Ucrânia ainda está num ponto crítico e ainda "há muito trabalho pela frente".
Entre os membros da União Europeia, discutiu-se o que de concreto se pode fazer: manter a pressão sobre a Rússia para que não se desvie do caminho da paz, ajudar a Ucrânia a fortalecer a sua segurança, através da criação de um exército robusto, e continuar a discutir o alargamento da UE para receber Kiev. “A base das garantias de segurança são as forças armadas ucranianas”, disse Costa.
Guerra na Ucrânia
“Não devemos ser ingénuos", disse Macron ao canal (...)
Além disso, e frisando que a UE está ao lado do Presidente norte-americano nos esforços em busca da paz, Costa disse ser fundamental trabalhar para que os encontros diplomáticos, a começar pelo de Zelensky e Putin, se concretizem.
"Só a possibilidade de haver um encontro entre Putin e Zelensky é um enorme avanço", disse António Costa, sublinhando que é fundamental que a Europa trabalhe para que essa reunião tenha lugar. Além disso, acrescentou o presidente do Conselho Europeu, importa trabalhar num encontro trilateral, onde Donald Trump também deverá estar presente, e, depois, numa nova reunião que conte com a presença dos líderes europeus.
António Costa falava aos jornalistas, na delegação de Lisboa, depois de os líderes europeus se terem reunido, esta terça-feira, por videoconferência para analisar os últimos desenvolvimentos sobre a situação na Ucrânia.
A reunião acontece depois de vários líderes europeus se terem deslocado a Washington, na segunda-feira, para acompanhar Volodymyr Zelensky que se encontrou com o Presidente norte-americano. A esse encontro seguiu-se um outro onde estiverem também presentes os líderes de Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e NATO.
O principal resultado foi a promessa de um encontro bilateral entre os Presidentes Putin e Zelensky, a que se deverão seguir outros. Primeiro, um trilateral, com Donald Trump presente. Depois, um multilateral com os líderes europeus.
A mensagem de Donald Trump foi divulgada nas redes(...)
“Vamos lá a ver, importa pouco qual é o nosso estado de espírito. Trabalhamos com os factos. Ontem, Trump transmitiu que depois de um contacto com o Presidente Putin havia a possibilidade de uma reunião bilateral entre Zelensky e Putin. Só a existência dessa possibilidade é em si um facto bastante positivo”, insistiu António Costa.
“Até ao momento o Presidente Putin nunca aceitou essa possibilidade”, recordou o presidente do Conselho Europeu.
“Agora, a haver essa possibilidade, é um enorme avanço, mas todos temos de trabalhar para que essa possibilidade se transforme em realidade, para que reunião tenha lugar, que seja bem sucedida e para que possamos avançar para uma reunião trilateral entre o Presidente Putin, o Presidente Zelensky e o Presidente Trump e para que haja momento em que que haja discussão com a UE sobre a segurança da Europa.”
"Há muito trabalho pela frente", defendeu o presidente do Conselho Europeu, considerando que a situação na Ucrânia está num ponto crítico.
Durante a videoconferência, o Conselho Europeu debateu várias questões, esclareceu Costa, nomeadamente a necessidade de que os ataques parem, de retomar a troca de prisioneiros, e avançar "na devolução das crianças que foram raptadas e estão desaparecidas".
Além disso, frisou a necessidade de preparar garantias de segurança para um cenário pós-guerra. "Foi particularmente importante o Presidente Trump ter confirmado a disponibilidade dos EUA para participar nas garantias de segurança”, disse Costa.
Zelensky espera garantias de segurança de aliados (...)
Entre os líderes europeus, foi também discutido o que "de concreto pode a UE fazer para apoiar os esforços de paz do Presidente Trump" e para credibilizar o processo.
A conclusão é a de que é necessário "reforçar a pressão sobre a Rússia" — e para isso foi discutido o 19.º pacote de sanções àquele país — , ajudar a Ucrânia a reforçar a sua segurança e ainda “avançar no processo de alargamento [da UE], visto que o futuro da Ucrânia não são medidas de segurança, é também a perspetiva de estabilidade, de desenvolvimento e prosperidade que acesso à UE assegurará”, concluiu António Costa.