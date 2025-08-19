Incêndios. Brasil expressa solidariedade a Portugal e Espanha

O Brasil expressou esta segunda-feira solidariedade aos governos de Portugal e Espanha, "bem como aos profissionais envolvidos no combate aos incêndios", e afirmou estar a monitorizar a situação para prestar uma eventual apoios aos cidadãos brasileiros.

"O Governo brasileiro acompanha, com preocupação, os incêndios florestais que vêm atingindo diversas regiões da Espanha e de Portugal e faz votos para que possam ser rapidamente contidos", indicou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

O Governo brasileiro enviou ainda condolências às famílias das vítimas, e manifestou "solidariedade ao povo e ao governo de Espanha e Portugal, bem como aos profissionais envolvidos no combate aos incêndios".

Nesse sentido, o Brasil disse ainda que está a monitorizar a situação através dos seus consulados nos dois países "a fim de prestar a assistência consular cabível aos nacionais eventualmente afetados pelos impactos dos incêndios".

As autoridades brasileiras sublinharam ainda que "a crise climática torna mais frequentes eventos naturais extremos, o que reforça a necessidade de ações urgentes e concertadas da comunidade internacional".

Por essa razão, recordou que em novembro vai acolher na cidade amazónica de Belém a a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP30), esperando que esta "possa aportar resultados ambiciosos para o combate global à mudança do clima".

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 2 de agosto.

Os fogos provocaram dois mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até 17 de agosto arderam 172 mil hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.