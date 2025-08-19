Menu
Índia e a China vão retomar voos diretos e aumentar trocas comerciais

19 ago, 2025 - 23:32 • Ricardo Vieira, com Reuters

A aproximação acontece numa altura em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, aumentou as tarifas aos parceiros comerciais.

A+ / A-

A Índia e a China vão retomar os voos diretos entre os dois países, aumentar as trocas comerciais e o investimento e facilitar a emissão de vistos.

O acordo entre as duas nações mais populosas do mundo e potências mundiais foi alcançado esta terça-feira.

Os voos diretos estão suspensos desde a pandemia de Covid-19, em 2020.

A Índia e a China estão lentamente a retomar os laços após confrontos na fronteira, em 2020.

A aproximação acontece numa altura em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, aumentou as tarifas aos parceiros comerciais.

"Grande Barragem da China". Megaprojeto no Tibete preocupa Índia e ambientalistas

China

"Grande Barragem da China". Megaprojeto no Tibete preocupa Índia e ambientalistas

Obra vai ter cinco centrais hidroelétricas em casc(...)

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, visitou a Índia e em cima da mesa estiveram esforços para resolver a disputa fronteiriça entre as duas nações.

As conversações sobre a fronteira abordaram questões relacionadas com a retirada de tropas que ambos os países concentraram na fronteira dos Himalaias, a delimitação das fronteiras e assuntos fronteiriços, indicou o ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, sem fornecer mais detalhes.

Aparentemente sem grandes avanços na questão da fronteira, responsáveis dos dois países voltarão a encontrar-se em Pequim, no próximo ano.

“Relações estáveis, previsíveis e construtivas entre a Índia e a China contribuirão de forma significativa para a paz e prosperidade, tanto a nível regional como global”, escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na rede social X, após o encontro com Wang.

No final do mês, Narendra Modi visita a China pela primeira vez em sete anos, para participar na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.

