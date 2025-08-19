Menu
  Noticiário das 9h
  19 ago, 2025
Venezuela

Luso-venezuelano está desaparecido há um mês na Venezuela

19 ago, 2025 - 08:40 • Lusa

Manuel Enrique Ferreira "foi chefe do comando de campanha" da oposição às eleições presidenciais de 28 de julho, cujos resultados oficiais a oposição questiona.

A+ / A-

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, denunciou, na segunda-feira, o desaparecimento do médico radiologista luso-venezuelano Manuel Enrique Ferreira radicado em Barquisimeto, Estado de Lara, desde há um mês.

"O nosso querido amigo e corajoso companheiro de luta, Enrique Ferreira, está desaparecido desde há um mês. Enrique é um 'larense' extraordinário, médico radiologista, pai, marido, irmão, amigo e cidadão exemplar", denunciou a Maria Corina Machado na sua conta na rede social X.

Na mesma rede social, Corina Machado explica que Manuel Enrique Ferreira "foi chefe do comando de campanha" da oposição às eleições presidenciais de 28 de julho, cujos resultados oficiais a oposição questiona, e que "é um pilar" do programa de governo da oposição, denominado "Venezuela, Terra de Graça".

