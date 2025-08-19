Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Macron diz que Putin é um "ogre" e um "predador" às portas da Europa

19 ago, 2025 - 12:45 • Ana Kotowicz

“Não devemos ser ingénuos", disse Macron ao canal TF1. "O Presidente Putin raramente cumpriu os seus compromissos.”

A+ / A-

Ainda mal a cadeira onde Emmanuel Macron se sentou na Casa Branca tinha arrefecido, e já o Presidente francês dava uma entrevista ao TF1. Ogre, predador, homem que não cumpre os compromissos. Foram vários os adjetivos (e as expressões) pouco abonatórios que o chefe de Estado usou para se referir ao Presidente russo. E deixou-lhe um recado: “Se a Rússia decidir voltar a provocar nos limites da Europa após um acordo de paz, haverá uma reação."

Na entrevista de pouco mais de 16 minutos, Macron falou da reunião que vários líderes europeus — que serviram de escolta ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky — tiveram com Donald Trump, esta segunda-feira, na Casa Branca.

Sobre o Presidente dos EUA, Macron disse que "Trump quer a paz", e que esse desejo une-o aos líderes europeus. No entanto, o Presidente francês mostrou-se contra "uma paz precipitada”, que “não seria respeitada pela Rússia”. E é também contra o “reconhecimentos de direitos” que significariam “que se pode tomar territórios pela força”.

Zelensky leva escolta europeia para encontro com Trump em Washington

Mundo

Zelensky leva escolta europeia para encontro com Trump em Washington

Presidente da Ucrânia vai à capital dos Estados Un(...)

Rússia, uma potência de desestabilização

“Um país que investe 40% do seu orçamento em armamento, que mobilizou mais de 1,3 milhão de soldados, não voltará de um dia para o outro a ser uma democracia aberta. Não sejamos ingénuos. Até para a sua própria sobrevivência, precisa continuar a consumir. Putin é um predador, um ogre às nossas portas”, disse Macron.

E, mesmo que se chegue a um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, é preciso estar alerta para as ambições de Moscovo, na perspetiva do Presidente francês. “A Rússia tornou-se de forma duradoura uma potência de desestabilização e uma ameaça potencial para muitos de nós”, acrescentou Macron.

“Não devemos ser ingênuos, e digo isto com imenso respeito pelo povo russo. Mas o Presidente Putin raramente cumpriu os seus compromissos", concluiu Macron. "Não digo que amanhã a França será atacada, mas é uma ameaça para os europeus.”

Cimeira entre Zelensky e Putin na Europa?

O encontro desta segunda-feira — primeiro entre Zelensky e Trump, depois alargado aos líderes europeus que viajaram até Washington — tinha um objetivo: dar mais um passo na direção de um acordo de paz entre Kiev e Moscovo, depois de, na sexta-feira, os presidentes russo e norte-americano se terem encontrado no Alasca.

Desse encontro, pouco se soube. Putin e Trump foram vagos, dizendo apenas que tinha sido uma conversa produtiva, mas da qual não saiu qualquer acordo.

"Vizinhos" Putin e Trump garantem que cimeira foi "construtiva" e que "é preciso virar a página"

"Vizinhos" Putin e Trump garantem que cimeira foi "construtiva" e que "é preciso virar a página"

Lado a lado numa conferência histórica, os Preside(...)

Já do encontro na Casa Branca, sabe-se que, enquanto decorria a reunião, Trump e Putin falaram ao telefone e o Presidente russo ter-se-á mostrado disponível para conversar com Zelensky no espaço de duas semanas. Também o presidente ucraniano, falando aos jornalistas, disse estar pronto para uma reunião bilateral e, depois disso, uma trilateral, com a presença de Trump.

Macron confirma estas informações e acrescenta-lhes ainda mais um encontro. “Decidimos ter uma reunião bilateral entre os dois presidentes, depois uma trilateral (com Donald Trump) e, em seguida, uma multilateral onde os europeus deverão estar à mesa.

E este encontro, acredita o Presidente francês, poderá ter lugar na Europa. “É mais do que uma hipótese, é uma vontade coletiva”, disse durante a entrevista. Certo é que França não será a anfitriã, será antes um país neutro. “Talvez a Suíça, defendo Genebra”, disse. “Ou outro país: da última vez, as discussões bilaterais ocorreram em Istambul (Turquia).”

Já esta terça-feira, depois das declarações de Macron, a Suíça prometeu "oferecer imunidade" a Putin — alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos na Ucrânia — caso venha a acolher a conferência de paz. A garantia foi dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros suíço.


Trump anuncia preparativos para reunião entre Zelensky e Putin

Trump anuncia preparativos para reunião entre Zelensky e Putin

A mensagem de Donald Trump foi divulgada nas redes(...)

Sobre a potencial detenção de Putin, Macron já se tinha pronunciado na entrevista: mesmo que a reunião aconteça num país que reconhece o Tribunal Penal Internacional — e que, teoricamente, deveria deter Putin —, será necessário fazer uma exceção. “Ele é Presidente em exercício, tem princípio de imunidade. A paz deve avançar, portanto precisamos encontrar um local.”

A favor da paz, "não da capitulação da Ucrânia”

sobre o desenho de um acordo de paz, Macron afirmou que Kiev fará as concessões que considerar justas e boas. “Essa paz não pode ser uma capitulação, seria dramático para a Ucrânia e para os europeus. Uma potência nuclear iria aproximar-se das nossas fronteiras e avançaria. Isso significaria o colapso da ordem internacional construída nos últimos 70 anos.”

Também por isso, um dos pontos fundamentais saídos da reunião de Washington — onde estiveram os líderes de Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e NATO — é, na opinião de Macron, dar garantias de segurança à Ucrânia num cenário pós-guerra.

“Pela primeira vez, decidimos lançar o processo de trabalho sobre as garantias de segurança”, acrescentou o Presidente de França, muito embora isso não signifique a adesão da Ucrânia à NATO, como Zelensky deseja, já que Trump se opõe.

O objetivo é “dissuadir os russos com um exército ucraniano forte, capaz de resistir” a uma nova invasão. Questionado sobre se isso poderia levar os aliados a uma guerra direta contra a Rússia, Macron respondeu: “Se a Rússia decidir voltar a provocar nos limites da Europa após um acordo de paz, haverá uma reação.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?