Macron diz que Putin é um "ogre" e um "predador" às portas da Europa

Ainda mal a cadeira onde Emmanuel Macron se sentou na Casa Branca tinha arrefecido, e já o Presidente francês dava uma entrevista ao TF1. Ogre, predador, homem que não cumpre os compromissos. Foram vários os adjetivos (e as expressões) pouco abonatórios que o chefe de Estado usou para se referir ao Presidente russo. E deixou-lhe um recado: “Se a Rússia decidir voltar a provocar nos limites da Europa após um acordo de paz, haverá uma reação." Na entrevista de pouco mais de 16 minutos, Macron falou da reunião que vários líderes europeus — que serviram de escolta ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky — tiveram com Donald Trump, esta segunda-feira, na Casa Branca. Sobre o Presidente dos EUA, Macron disse que "Trump quer a paz", e que esse desejo une-o aos líderes europeus. No entanto, o Presidente francês mostrou-se contra "uma paz precipitada”, que “não seria respeitada pela Rússia”. E é também contra o “reconhecimentos de direitos” que significariam “que se pode tomar territórios pela força”.

Rússia, uma potência de desestabilização “Um país que investe 40% do seu orçamento em armamento, que mobilizou mais de 1,3 milhão de soldados, não voltará de um dia para o outro a ser uma democracia aberta. Não sejamos ingénuos. Até para a sua própria sobrevivência, precisa continuar a consumir. Putin é um predador, um ogre às nossas portas”, disse Macron. E, mesmo que se chegue a um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, é preciso estar alerta para as ambições de Moscovo, na perspetiva do Presidente francês. “A Rússia tornou-se de forma duradoura uma potência de desestabilização e uma ameaça potencial para muitos de nós”, acrescentou Macron. “Não devemos ser ingênuos, e digo isto com imenso respeito pelo povo russo. Mas o Presidente Putin raramente cumpriu os seus compromissos", concluiu Macron. "Não digo que amanhã a França será atacada, mas é uma ameaça para os europeus.” Cimeira entre Zelensky e Putin na Europa?

O encontro desta segunda-feira — primeiro entre Zelensky e Trump, depois alargado aos líderes europeus que viajaram até Washington — tinha um objetivo: dar mais um passo na direção de um acordo de paz entre Kiev e Moscovo, depois de, na sexta-feira, os presidentes russo e norte-americano se terem encontrado no Alasca. Desse encontro, pouco se soube. Putin e Trump foram vagos, dizendo apenas que tinha sido uma conversa produtiva, mas da qual não saiu qualquer acordo.

Já do encontro na Casa Branca, sabe-se que, enquanto decorria a reunião, Trump e Putin falaram ao telefone e o Presidente russo ter-se-á mostrado disponível para conversar com Zelensky no espaço de duas semanas. Também o presidente ucraniano, falando aos jornalistas, disse estar pronto para uma reunião bilateral e, depois disso, uma trilateral, com a presença de Trump. Macron confirma estas informações e acrescenta-lhes ainda mais um encontro. “Decidimos ter uma reunião bilateral entre os dois presidentes, depois uma trilateral (com Donald Trump) e, em seguida, uma multilateral onde os europeus deverão estar à mesa.” E este encontro, acredita o Presidente francês, poderá ter lugar na Europa. “É mais do que uma hipótese, é uma vontade coletiva”, disse durante a entrevista. Certo é que França não será a anfitriã, será antes um país neutro. “Talvez a Suíça, defendo Genebra”, disse. “Ou outro país: da última vez, as discussões bilaterais ocorreram em Istambul (Turquia).” Já esta terça-feira, depois das declarações de Macron, a Suíça prometeu "oferecer imunidade" a Putin — alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos na Ucrânia — caso venha a acolher a conferência de paz. A garantia foi dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros suíço.

