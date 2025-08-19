Macron e Starmer presidem a reunião da coligação de países dispostos a ajudar a Ucrânia

19 ago, 2025 - 10:15 • Olímpia Mairos , com Reuters
O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vão copresidir a uma reunião, esta terça-feira, da coligação de países dispostos a ajudar a Ucrânia.
A reunião surge na sequência das conversas em Washington, informou o gabinete do Presidente francês.
Os países vão trabalhar em garantias de segurança para a Ucrânia, acrescentou o gabinete de Macron no Eliseu.
O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou na segunda-feira que uma das garantias de segurança para a Ucrânia, a acompanhar qualquer acordo de paz com a Rússia, será um exército ucraniano suficientemente "robusto" para impedir novos ataques de Moscovo.
