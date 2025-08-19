NATO diz que EUA participarão nas garantias de segurança a serem dadas a Kiev

19 ago, 2025 - 08:43 • Lusa
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou segunda-feira que os Estados Unidos se envolverão num esforço de cerca de 30 países para garantir a segurança da Ucrânia no quadro de um acordo de paz com a Rússia.
O responsável holandês, ressaltou, porém, que na reunião esta segunda-feira na Casa Branca não foi acordado o envio de tropas para o terreno nem foi concretizado o papel dos Estados Unidos.
Após o encontro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington, Rutte declarou em entrevista com o canal de televisão Fox News que a Administração norte-americana "quer estar envolvida" num esforço internacional para garantir a segurança da Ucrânia, liderado pelo Reino Unido e pela França e que inclui nações como o Japão e a Austrália.