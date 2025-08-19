Putin oferece moto a americano do Alasca que criticou sanções dos EUA contra a Rússia

“Tenho de lhe dizer que este é um presente pessoal do Presidente da Federação Russa.” Mark Warren, um norte-americano a viver no Alasca, não sabia bem como reagir. Limitou-se a dizer "muito bom", enquanto olhava para a Ural, uma moto russa com sidecar, e a chave lhe era passada para a mão por representantes de Vladimir Putin.



A história começa uns dias antes, quando o Alasca recebeu a cimeira entre Donald Trump, Presidente dos EUA, e Vladimir Putin, Presidente da Rússia.

Enquanto uma equipe da televisão estatal russa Rossiya-1 filmava nas ruas de Anchorage, deparou-se com Mark. Foi a sua moto, uma Ural de fabrico soviético, que chamou a atenção dos jornalistas russos. De imediato, o norte-americano queixou-se das sanções impostas pelos EUA à Rússia e de como isso fazia com que as reparações e a procura de peças para o veículo se tenham tornado cada vez mais caras.

Dias depois, uma nova Ural esperava por si. Não foi Putin quem lhe deu o presente, mas Andrei Ledenev, um funcionário da embaixada russa em Washington, e que acabou por ser levado a dar uma volta com Mark, sentado no sidecar.

“É como da noite para o dia. Funciona de forma muito mais suave e é muito mais agradável. Gosto da minha antiga, mas esta é obviamente melhor. É mais nova, mais precisa no controlo. Estou sem palavras, é incrível. Muito obrigado”, disse Warren frente às câmaras russa.

As motas Ural foram desenvolvidas pela União Soviética para uso militar soviético durante a Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, foram adaptadas para uso civil. Atualmente, a produção da empresa está concentrada no Cazaquistão.

