Trump não enviará soldados americanos para a Ucrânia

Os Estados Unidos não enviarão tropas para a Ucrânia como garantia de segurança para acabar com a guerra, disse esta terça-feira o Presidente norte-americano. Donald Trump, em declarações à Fox News, adianta que os EUA poderão fornecer apoio aéreo ao abrigo de um acordo para terminar o conflito iniciado em fevereiro de 2022.

“Quando se trata de segurança, [os europeus] estão dispostos a colocar pessoas no terreno. Estamos dispostos a ajudá-los com várias coisas, especialmente, provavelmente... pelo ar”, afirmou. O Presidente norte-americano não entrou em mais pormenores.

A posição foi assumida um dia depois de Donald Trump receber, na Casa Branca, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e um grupo de líderes europeus. Após a reunião de segunda-feira, a Rússia lançou o maior ataque aéreo em mais de um mês contra a Ucrânia. Donald Trump admitiu que o Presidente russo, Vladimir Putin, poderá afinal não querer chegar a um acordo. “Vamos descobrir quem é o Presidente Putin nas próximas semanas”, declarou. Por seu lado, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que os Estados Unidos se envolverão num esforço de cerca de 30 países para garantir a segurança da Ucrânia no quadro de um acordo de paz com a Rússia.