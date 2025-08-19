Zelensky diz estar pronto para encontro com Putin

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou estar "pronto" para um encontro bilateral com o homólogo russo Vladimir Putin, para pôr fim à invasão russa ao seu país.

"Estamos prontos para uma reunião bilateral com Putin e, depois disso, esperamos uma reunião trilateral" com a participação de Donald Trump, disse Zelensky na segunda-feira aos jornalistas, após conversações na Casa Branca com o Presidente norte-americano e líderes europeus.

As possíveis concessões territoriais exigidas pela Rússia à Ucrânia são uma questão para ser deixada entre o próprio e Putin, acrescentou.

Zelensky espera garantias de segurança de aliados europeus "dentro de dez dias"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou segunda-feira em Washington que os seus aliados ocidentais vão formalizar "dentro de dez dias" as garantias de segurança para a Ucrânia, para impedir qualquer novo ataque russo ao país.

"As garantias de segurança serão provavelmente decididas pelos nossos parceiros e haverá cada vez mais detalhes, pois tudo será colocado no papel e oficializado (...) dentro de uma semana a dez dias", afirmou o chefe de Estado ucraniano, após negociações na Casa Branca com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e vários líderes europeus.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que uma das garantias de segurança para a Ucrânia, a acompanhar qualquer acordo de paz com a Rússia, deverá ser um exército ucraniano suficientemente "robusto" para impedir novos ataques de Moscovo.