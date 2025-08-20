Menu
  Noticiário das 17h
  20 ago, 2025
Casa de moda italiana Valentino nomeia Riccardo Bellini como CEO

20 ago, 2025 - 15:42 • Reuters

O gestor já exerceu funções de CEO nas marcas de luxo Maison Margiela e Chloé e ocupou cargos de liderança nas áreas de negócio e marketing na Diesel e na Procter & Gamble.

A casa de moda italiana Valentino anunciou esta quarta-feira a nomeação do veterano da indústria Riccardo Bellini como novo diretor executivo, função que assumirá a partir do início de Setembro.

Bellini, que desempenhava até agora o cargo de diretor-geral da Mayhoola – principal investidora da Valentino –, substitui Jacopo Venturini, cuja saída foi comunicada na semana passada.

“É uma honra juntar-me à Valentino, uma maison icónica que combina um património e savoir-faire extraordinários com uma voz criativa única”, afirmou Bellini em comunicado.

O gestor já exerceu funções de CEO nas marcas de luxo Maison Margiela e Chloé e ocupou cargos de liderança nas áreas de negócio e marketing na Diesel e na Procter & Gamble.

Fundada em Roma em 1960 por Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, a Valentino é parcialmente detida pelo conglomerado francês de luxo Kering (PRTP.PA), que em 2023 adquiriu 30% da etiqueta ao fundo do Qatar Mayhoola por 1,7 mil milhões de euros (1,98 mil milhões de dólares), com compromisso de compra da totalidade até 2028.

No mês passado, a Mayhoola negou uma notícia de jornal segundo a qual os dois acionistas estariam a considerar a venda da Valentino. A Kering recusou comentar na altura.

