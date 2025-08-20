Caso Epstein: Juiz recusa divulgar testemunhos do grande júri

As cerca de 70 páginas de materiais apresentados ao grande júri são uma gota de água perante as 100 mil páginas detidas pelo Governo no âmbito da sua investigação a Epstein, mas que este se recusa a divulgar, refere o magistrado.

"Um motivo significativo e convincente para rejeitar a posição do Governo neste processo é o facto de o próprio Governo já ter realizado uma investigação exaustiva ao caso Epstein e, como seria de esperar, ter reunido um verdadeiro ‘tesouro’ de documentos, depoimentos e provas relacionados com Epstein", escreveu o juiz federal.

O juiz Richard Berma considera que a Administração Trump está em melhor posição do que os tribunais federais para libertar testemunhos e provas neste escândalo de abusos sexuais.

Um juiz de Nova Iorque rejeitou esta quarta-feira um pedido do Departamento de Justiça dos EUA para tornar públicas as transcrições de depoimentos perante o grande júri, que acusou Jeffrey Epstein num caso de tráfico e abusos sexuais.

Richard Berma considera que o pedido representa uma aparente distração do Departamento de Justiça, que em julho decidiu não divulgar as suas provas no caso Epstein.

A decisão do juiz de Nova Iorque acontece numa altura em que o Presidente Donald Trump enfrenta críticas, tanto da sua base conservadora de apoiantes como de democratas no Congresso, devido à decisão do Departamento de Justiça de não divulgar os ficheiros da sua investigação sobre Epstein.

Antigo amigo de Donald Trump, Epstein morreu por suicídio em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

O milionário tinha-se declarado inocente de todas as suspeitas.

A sua morte na prisão, aliada às suas ligações a figuras ricas e influentes, alimentou teorias da conspiração que apontam para o envolvimento de outras personalidades de destaque nos alegados crimes e sugerem que Epstein foi assassinado.

Durante a campanha para as eleições presidenciais de 2024, Donald Trump prometeu divulgar os chamados ficheiros Epstein e acusou a oposição democrata de encobrimento.

No entanto, em julho deste ano, o Departamento de Justiça recusou tornar público os testemunhos e provas da investigação e alegou que a lista de clientes de Epstein, afinal, não existe.