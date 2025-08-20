China vai exibir armamento de alta tecnologia em parada militar

A China vai realizar no próximo mês, em Pequim, uma imponente parada militar para assinalar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da rendição japonesa, mobilizando dezenas de milhares de pessoas e apresentando armamento nunca antes mostrado.

Segundo anunciaram esta quarta-feira as autoridades numa conferência de imprensa, o desfile contará com centenas de aeronaves, incluindo caças e bombardeiros, bem como armas de alta tecnologia, como mísseis de precisão capazes de atingir velocidades cinco vezes superiores à do som.

Esta será apenas a segunda parada desde 2015 para assinalar a rendição formal das forças japonesas em Setembro de 1945, constituindo uma demonstração da força militar da China num momento em que alguns países vizinhos e várias nações ocidentais expressam preocupação com o reforço das capacidades do Exército Popular de Libertação nos últimos anos.

De acordo com adidos militares e analistas de segurança, são esperadas novidades como camiões equipados para neutralizar drones, novos blindados e aeronaves de alerta antecipado para proteger porta-aviões chineses.

Particular atenção será dada ao alargado arsenal de mísseis, em especial os de natureza antinavio e os de capacidade hipersónica, numa altura em que os Estados Unidos e aliados se preparam para um eventual cenário de confronto regional.

“As armas e o equipamento irão demonstrar plenamente a robusta capacidade das nossas forças armadas em adaptar-se aos avanços tecnológicos, às novas formas de guerra e em vencer futuros conflitos”, afirmou Wu Zeke, subdirector da parada militar.

Segundo responsáveis militares, uma parte significativa do armamento em exibição será apresentada pela primeira vez. Não foram revelados números exatos relativamente a tropas, armas e equipamento.

Na quarta-feira, jornalistas da Reuters observaram centenas de militares a ensaiar formações num campo de treino nos arredores de Pequim. Grupos de guardas de honra, homens e mulheres, organizados em filas de 15 a 20 elementos, marchavam em cadência ao som das ordens gritadas pelos oficiais.

Xi Jinping convidou Putin

A parada, com duração prevista de cerca de 70 minutos, terá lugar a 3 de Setembro, no Dia da Vitória, com 45 formações de tropas, sob a observação do Presidente Xi Jinping, na Praça Tiananmen. Ao seu lado estarão diversos líderes estrangeiros, incluindo o Presidente russo, Vladimir Putin, que já havia participado na cerimónia de 2015.

Na última parada, mais de 12 mil soldados – incluindo contingentes da Rússia, Bielorrússia, Mongólia e Camboja – marcharam pela capital chinesa, ao lado de veteranos de guerra, entre os quais alguns oriundos de Taiwan que combateram no exército da República da China.

Muitos líderes ocidentais optaram por não marcar presença em 2015, receando a mensagem transmitida pela demonstração de poderio militar de Pequim. O então primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também declinou o convite. Entre os presentes estiveram o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

“A China sempre foi uma nação amante da paz”

Desde os primeiros ensaios, no início deste mês, as autoridades reforçaram a segurança no centro de Pequim, instalando controlos, desviando o tráfego e encerrando centros comerciais e escritórios.

Foram já realizados dois grandes ensaios gerais nos fins-de-semana de 9-10 e 16-17 de agosto, que mobilizaram entre 22 mil e 40 mil participantes, entre tropas, polícias e espectadores.

Entre os militares que participaram nos exercícios de quarta-feira estava o sargento Lan Yu, de 28 anos, que em 2019 foi destacado para o Sudão do Sul numa missão de manutenção da paz das Nações Unidas. “Este ano completo 11 anos no exército e é a primeira vez que represento as forças de paz numa parada”, disse Lan.

Questionado sobre as preocupações internacionais em torno do reforço militar da China, respondeu: “A China sempre foi uma nação amante da paz.”

